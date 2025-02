Test Sepang 2025: Quartararo precede i Marquez nel day-1. Bagnaia nascosto, Martin in ospedale

Nella mattinata italiana, si è chiuso a Sepang (Malesia) il primo di tre giorni di test invernali MotoGP. Il SIC - Sepang International Circuit - ha ospitato nei giorni scorsi gli shakedown test riservati ai rookie, ai tester e ai piloti ufficiali dei team con concessioni (Yamaha e Honda), mostrando i passi in avanti fatti dalla Yamaha. Yamaha che si è confermata in testa alla classifica anche oggi, nel primo giorno di test cumulativi con tutti i piloti iscritti al mondiale 2025 in pista per iniziare a comprendere e a sviluppare le nuove moto. Alla fine delle 8 ore in pista, Fabio Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo, fermando i cronometri sul 1.57.555 e precedendo di mezzo decimo di secondo Marc Marquez, che torna in sella alla Ducati ufficiale del team Lenovo dopo itest di fine 2024 a Barcellona ed è subito velocissimo. Terzo tempo per il fratello di quest'ultimo, Alex Marquez, a poco meno di due decimi, poi altre due Ducati: quella del rookie Fermin Aldeguer, oggi il migliore tra i debuttanti, e quella di Franco Morbidelli, che guida la GP24 già ben conosciuta lo scorso anno tra le file del Team Pramac.

Bagnaia non spinge

Team Pramac che non ha comunque sfigurato pur passando dalla Ducati alla Yamaha, mettendo nella prima pagina della classifica entrambi i piloti, 8° Jack Miller e 10° Miguel Oliveira. Meglio di loro ha fatto la Honda con Joan Mir, sesto davanti al rientrante Fabio Di Giannantonio con la Ducati GP25 del team VR46 di Valentino Rossi (che ha a disposizione una moto 2025 e una 2024, quella di Morbidelli), ma il romano non può essere contento perché riporta una frattura alla clavicola dopo una caduta. Un'altra Honda, quella di Johann Zarco e del team satellite LCR, completa la top ten con il nono posto. E Francesco Bagnaia? Il due volte iridato MotoGP non ha forzato e ha lavorato sul setup della moto. Come da sempre è solito fare, il meticoloso pilota torinese non ha voluto mostrare il suo potenziale, impegnandosi in prove comparative e affinamento del setting, tra l'altro su una delle sue piste preferite di tutto il calendario. Pecco ha chiuso addirittura 17° a 1''4 circa da Quartararo, dietro anche a tre delle quattro KTM in pista, quelle di Pedro Acosta, Brad Binder e Maverick Viñales. L'unica che gli è finita alle spalle è quella dell'ex compagno Enea Bastianini, ancora alla ricerca del giusto feeling con la moto austriaca.

Jorge e Raul fratturati, Aprilia: che guai!

La giornata peggiore, però, l'hanno vissuta i due box dei team Aprilia. Jorge Martin è finito in ospedale dopo un violento Highside (clicca qui per il video), e dopo lunghi accertamenti sono emerse fratture alla mano destra e al piede sinistro. Tornerà subito in Europa per operarsi e non potrà proseguire il fondamentale lavoro di sviluppo e di adattamento alla nuova moto. Non è andata per niente bene neanche al suo compagno di marca Raul Fernandez, che si è fratturato il metacarpo della mano sinistra e ha anch'egli già comunicato che non proseguirà i test con il team Trackhouse. Una partenza decisamente in salita per la casa di Noale e per il neo-campione del mondo. C'è poco da sorridere anche per i riscontri cronometrici fin qui messi insieme dagli altri due piloti: Il rookie Ai Ogura è 16° a 1''2 dalla vetta, mentre Marco Bezzecchi è 18° e paga circa 1''6 da Quartararo. Domani si torna in pista per altre 8 ore, dalle 3 alle 11 italiane.

La classifica del day-1 dei test MotoGP di Sepang 2025

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Fabio Quartararo Yamaha 1:57.555 54 2 Marc Marquez Ducati 1:57.606 +0.051 54 3 Alex Marquez Ducati 1:57.738 +0.183 53 4 Fermin Aldeguer Ducati 1:58.035 +0.480 52 5 Franco Morbidelli Ducati 1:58.114 +0.559 56 6 Joan Mir Honda 1:58.115 +0.560 54 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:58.265 +0.710 49 8 Jack Miller Yamaha 1:58.298 +0.743 63 9 Johan Zarco Honda 1:58.332 +0.777 61 10 Miguel Oliveira Yamaha 1:58.371 +0.816 60 11 Pedro Acosta KTM 1:58.396 +0.841 50 12 Brad Binder KTM 1:58.507 +0.952 66 13 Maverick Viñales KTM 1:58.552 +0.997 63 14 Alex Rins Yamaha 1:58.652 +1.097 41 15 Luca Marini Honda 1:58.704 +1.149 60 16 Ai Ogura Aprilia 1:58.763 +1.208 58 17 Francesco Bagnaia Ducati 1:58.947 +1.392 45 18 Marco Bezzecchi Aprilia 1:59.207 +1.652 68 19 Enea Bastianini KTM 1:59.597 +2.042 47 20 Augusto Fernandez Yamaha 1:59.676 +2.121 49 21 Somkiat Chantra Honda 2:00.299 +2.744 70 22 Raul Fernandez Aprilia 2:01.288 +3.733 24 23 Jorge Martin Aprilia 2:01.321 +3.766 13

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/02/2025