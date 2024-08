Ufficiale: Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46. Ancora 4 selle da assegnare

Franco Morbidelli torna a casa. Il pilota italo-brasiliano, il primo che Valentino Rossi ha preso sotto la sua ala nella neonata VR46 Academy, guiderà per il team Pertamina Enduro VR46 Racing la prossima stagione. Frankie, dopo i progressi evidenziati nelle ultime gare, nonostante l'incidente di quest'inverno che gli ha rovinato tutta la prima parte di stagione, ha covinto Rossi & Co. della bontà del binomio che si è venuto a creare con la Desmosedici GP24, la stessa moto che avrà a disposizione la prossima stagione e con la quale potrà godere di un feeling consolidato. Il contratto di Morbidelli sarà un 1+1, ha spiegato Alessio Salucci ai microfoni di Sky, e dunque starà a lui meritarsi il rinnovo e, perché no, la versione più aggiornata della Ducati, che il prossimo anno sarà appannaggio di Fabio Di Giannantonio. Qui sotto il divertente video con cui il team di Valentino Rossi ha annunciato l'ufficialità dell'accordo.

QUATTRO SELLE, ANZI MENO Con gli annunci negli scorsi giorni dell'accordo tra Ai Ogura e il team Trackhouse Aprilia Racing e con la riconferma di Joan Mir in Honda e di Alex Rins in Yamaha, restano dunque da assegnare ancora quattro selle, in realtà tre. Quella della Ducati del team Gresini Racing al fianco di Alex Marquez, verrà presa - infatti - da Fermin Aldeguer, già annunciato come pilota di Borgo Panigale da tempo. E così resta da stabilire chi sarà a guidare la seconda Honda del team di Lucio Cecchinello al fianco di Johann Zarco (manubrio attualmente in mano a Takaaki Nakagami) e quali saranno i due piloti del team Prima Pramac Racing, accasatosi con la Yamaha per la prossima stagione. Tra i nomi che si fanno ci sono quelli di Miguel Oliveira, in uscita da Aprilia, e di Jack Miller, già pilota con la squadra di Paolo Campinoti ai tempi della Ducati. L'australiano deve ora scegliere se accettare l'opzione WorldSBK con la Ducati, campionato nel quale rileverebbe la sella del bi-campione in carica Alvaro Bautista, o se restare in MotoGP.

Another piece of the #MotoGP2025 puzzle slots into place! 🧩



This is what next year's grid looks like after Franky's announcement 🟡#MotoGP pic.twitter.com/X3V1N0bgKa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/08/2024