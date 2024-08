MotoGP Austria 2024: orari, meteo e segreti del circuito

A due settimane dal Gran Premio di Gran Bretagna, torna la MotoGP con il tradizionale appuntamento ferragostano del Red Bull Ring di Spielberg. Su una delle piste preferite dalla Ducati si daranno battaglia per la classifica soprattutto Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da un solo punto, ma gli altri due ducatisti Marc Marquez ed Enea Bastianini, reduce dal trionfo di Silverstone, saranno della partita. Possibili outsider? La pattuglia Aprilia capitanata da Vinales ed Espargaro, e quella KTM con il giovane Acosta e il rodato Binder. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla dell'undicesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 16 agosto

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 17 agosto

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 18 agosto

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 17 agosto

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 18 agosto

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15.15 (differita)

Gara MotoGP: 17.00 (differita)

MotoGP 2024, GP Gran Bretagna: Enea Bastianini e Pecco Bagnaia (Ducati)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Red Bull Ring di Spielberg da 4,35 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 6 perché vanta 4 frenate della categoria Hard e altrettante Medium. Sei di queste staccate richiedono un uso dei freni superiori a 3 secondi e mezzo e comportano decelerazioni di almeno 1,3 g. I piloti usano i freni per un terzo esatto di gara, 30 secondi ogni giro. La curva più dura del Red Bull Ring per l’impianto frenante è la 4: le MotoGP passano da 299 km/h a 85 km/h in 5,1 secondi in cui percorrono 243 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,5 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,8 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a oltre 1000 °C.

