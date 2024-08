MotoGP Austria 2024, Martin pole supersonica davanti a Bagnaia

Nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria Francesco Bagnaia se ne infischia dei soliti succhiascia (Marquez in primis) e va dritto per la sua strada, riscrivendo il giovane albo dei record della rinnovata pista di Spielberg. Il nuovo record della pista viene prima abbattuto nel primo run con il tempo di 1:28.142, poi però, gli viene tolto da Jorge Martin in 1:27.748. Pecco migliora anch'esso restando però a un decimo dallo spagnolo, mentre terzo, staccato di oltre mezzo secondo, si piazza Marc Marquez. Dietro alle tre Ducati arriva a sorpresa la quarta posizione di Aleix Espargaro (Aprilia), che scatterà in seconda fila davanti alla KTM di un ritrovato Jack Miller e all'altra Aprilia di Maverick Vinales. Terza fila per Enea Bastianini, a cui viene cancellato un buon giro nel finale per essere passato sul verde, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, tre italiani su Ducati. Quarta fila per Pol Espargaro, Alex Marquez e Brad Binder: due KTM intervallate da una Ducati. Dalla Q1 erano saliti con due super-tempi i piloti della KTM Miller ed Espargaro (Pol), lasciando fuori l'Aprilia di Oliveira per 0 millesimi, poiché a parità di tempo il portoghese l'ha fatto dopo lo spagnolo. In quinta fila con lo sfortunato Miguel finiscono anche la KTM di Acosta (Quest'anno sempre in top 10) e la Yamaha di Quartararo, mentre in sesta fila si piazzano l'ultima KTM, quella di Augusto Fernandez, assieme alle Honda di Zarco e Marini. Il passo in avanti della casa di Tokyo è certificato anche dalla presenza di Mir in settima fila davanti all'Aprilia di Raul Fernandez e alla Yamaha di Rins. Ottava fila, infine, per Taka Nakagami con i tester Bradl (Honda) e Savadori (Aprilia).

Risultati Qualifiche MotoGP Austria 2024

🔥 @88jorgemartin obliterates a new all-time lap record and puts it on pole with a 1:27.748! @PeccoBagnaia and @marcmarquez93 will fire from the front row tomorrow 🚀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/9h6AuRL7mX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Risultati Sprint Race MotoGP Austria 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/08/2024