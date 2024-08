MotoGP Austria 2024, le pagelle di Spielberg

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Austria 2024 a Spielberg: Bagnaia e Martin un gradino sopra a tutti. Buoni voti per tutti i primi otto

Francesco Bagnaia conquista la sua settima vittoria dell'anno nel ''suo'' Gran Premio d'Austria, dove da tre anni è imbattibile per chiunque. Splendida gara per Martin e Bastianini, mentre Marquez rovina la sua alla partenza, mettendoci poi una pezza. Bravi Bezzecchi e Morbidelli, bocciato grave il solo Miller, che lottava per una posizione di rilievo ma che è finito sull'asfalto.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Spielberg ormai è casa sua e qui non si passa. Pecco ha già concesso la pole a Martin: troppo. Al termine del primo giro lo passa e fa il suo ritmo irresistibile.

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Una prestazione generosissima per lo spagnolo, che tenta in tutti i modi di tenere il passo di Bagnaia che su questa pista ne aveva di più. Limita comunque i danni con due 2° posti.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - A inizio weekend avrebbe firmato per il terzo posto: non era a posto con la moto e faticava, ma grazie al lavoro e a una gran partenza prenota subito il podio riscuotendolo a fine gara.

MARC MARQUEZ - VOTO 7,5 - Il mood di quest'anno è ''la rimonta''. In partenza non gli entrano gli abbassatori e quasi fa cadere Morbidelli, scivolando da 3° a 13°. Ottimo, dunque, il quarto posto finale.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Dopo gare complicate, il sudafricano torna a lottare per le posizioni buone, ma per il podio serve ancora uno step. Con i punti di oggi supera Acosta e torna il miglior pilota KTM.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7 - Discorso analogo a quello di Binder, ma lui è stato più costante in ascesa negli ultimi tre GP, siamo certi possa tornare presto sui livelli del 2023, capendo di più la GP23.

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - Su una pista non Aprilia, forse la più complessa di tutte per la moto di Noale, riesce a fare una gara consistente, passando il compagno nel finale e portando a casa 9 buoni punti.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Gara rovinata al via dalla sportellata con Marquez, lui è costretto a rimontare da molto più indietro però, e lo fa bene, passando all'ultimo giro Espargaro per l'ottava posizione.

I voti degli altri

JACK MILLER - VOTO 4 - Sembrava tornato quello di un tempo, e invece scivola e rovina tutto.

ALEIX ESPARGARO- VOTO 6,5 - Una buona gara per l'iberico, non all'altezza di quella di ieri.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6 - Gara sufficiente per il più piccolo di Marquez, senza infamia e senza lode.

POL ESPARGARO - VOTO 8 - Senza Pedrosa (e Pirro) in giro, diventa la wild card più veloce del mondo.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6,5 - Buona gara per Miguel che finisce in scia ai due spagnoli davanti.

PEDRO ACOSTA - VOTO 5 - Dopo le cose da fenomeno fatte vedere a inizi stagione, un passo indietro.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 7 - La Honda cresce piano piano e lui è il migliore dei piloti di Tokyo.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Ultimo dei piloti della KTM, passato all'ultmio giro da Takagami.

ALEX RINS - VOTO 6 - Limita i danni con una Yamaha impresentabile, lottare così è dura.

JOAN MIR - VOTO 5,5 - Già è qualcosa non essersi steso, ma da un campione del mondo serve di più.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5,5 - Mezzo voto in meno per i 6 secondi abbondanti presi da Rins.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6,5 - Bravo Lorenzo, che alla fine finisce non lontano da Quartararo.

JOHANN ZARCO - VOTO 5 - Ultimo tra i piloti ufficiali, forse ha avuto qualche problema.

STEFAN BRADL - VOTO 6 - Fa il suo lavoro e termina in scia al titolare Zarco.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 4 - Caduto nell'ultima parte di gara, lontano da echi e microfoni.

LUCA MARINI - VOTO SV - In un weekend un pelo più competitivo, si ritira presto per problemi tecnici

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO SV - In bocca al lupo di pronta guarigione a Diggia, caduto venerdì

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/08/2024