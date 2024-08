MotoGP Austria 2024, Bagnaia il più veloce del venerdì, Morbidelli ottimo secondo

Parte all'insegna delle cadute il weekend del Gran Premio d'Austria. Al Red Bull Ring, nella prima sessione di prove libere sono tanti i piloti che scivolano sull'asfalto di Spielberg: Aleix Espargaro e Pedro Acosta ben 2 volte (la seconda delle quali con tanto di bandiera rossa), ma anche Brad Binder e Marco Bezzecchi. Guardando ai tempi, già molto vicini al record del circuito, i migliori sono stati i piloti del team Prima Pramac Racing, Jorge Martin e Franco Morbidelli (fresco di annuncio di accordo con il team VR46 per la prossima stagione), che hanno posizionato le rispettive Ducati in prima e seconda posizione, con lo spagnolo che ferma i cronometri sul 1:29.654. Terzo tempo per la wild card Pol Espargaro con la KTM e il campione del mondo Francesco Bagnaia con l'altra Ducati. Altre due le KTM in top six, e sono quelle di Brad Binder e Pedro Acosta, che nonostante le cadute riescono a far vedere la forza della casa austriaca sulla pista di casa. Chiudono la top ten l'Aprilia di Vinales, la Ducati di Di Giannantonio, udite udite, la Honda di Mir e la Ducati di Marquez. Un po' in difficoltà Enea Bastianini, 12°, così come Marco Bezzecchi, 14°. Lavoro differenziato per Marc Marquez, dicioettesimo con la sua Ducati del team Gresini Racing. Altre due le wild card in pista: 21° Savadori (Aprilia) e 24° Bradl (Honda).

A scary one for @37_pedroacosta at T4! 😱😱😱



The session has been red-flagged after the rookie's second crash 🔴#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k5vCP60fD9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024

PREQUALIFICHE Al pomeriggio, quando il cronometro ha iniziato a essere maggiormente importante, a fare la voce grossa è stato Pecco Bagnaia, che con l'ultimo treno di gomme ha siglato un 1:28.508, nuovo record del Red Bull Ring. Il campione del mondo ha preceduto di quasi tre decimi l'amico e collega di moto, Franco Morbidelli, mentre a completare il poker di Ducati ai primi quattro posti ci hanno pensato Jorge Martin e Marc Marquez, con un ritardo superiore ai tre decimi. Brad Binder è il migliore su KTM con il quinto tempo a 4 decimi da Bagnaia, mentre il ducatista Alex Marquez ha perceduto le due Aprilia ufficiali di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, e le altre due Ducati di Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, caduto nel finale e fortunato a restare dentro alla decina di piloti qualificati direttamente per la Q2 di domattina. Sono rimasti fuori, invece, e dovranno passare per la Q1 Pedro Acosta, ancora una volta a terra dopo le due cadute del mattino, con l'undicesimo tempo, e Jack Miller, di poco staccato dalla top ten. Fuori anche l'ottimo Fabio Quartararo, che cno la Yamaha è rimasto anch'esso a ridosso dei dieci, fallendo l'accesso diretto alla Q2 per appena 99 millesimi. Da segnalare i piccoli passi avanti compiuti dalla Honda con Johann Zarco 14° e con Luca Marini 16°, entrambi in grado di precedere alcune Yamaha ed Aprilia oltre alla Ducati di Fabio Di Giannantonio, soltanto 20° dopo il primo giorno in pista.

VEDI ANCHE

Nearly three tenths clear ⏱️@PeccoBagnaia emerges as the favourite on Friday in Spielberg 👊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/529RrDtL5O — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024

Risultati Prove libere 1 MotoGP Austria 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Austria 2024

An impeccable #MotoGP Practice from @PeccoBagnaia, who put his signature on a new all-time lap record 🔝



He leads an all-Ducati top 4 ahead of @BradBinder_33 ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/XbFenNos3Y — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/08/2024