MotoGP Austria 2024: Bagnaia domina a Spielberg, Martin e Bastianini sul podio

Francesco Bagnaia domina il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring, prendendosi la prima posizione al secondo giro su Jorge Martin e non mollandola più fino a fine gara. Lo spagnolo ci prova in tutti i modi a restare incollato al rivale ma deve cedere alla fine per un paio di secondi. Podio tutto Ducati con Enea Bastianini, per tutta la gara nella terra di nessuno che gli vale il terzo posto, mentre Marc Marquez deve sudare per conquistare la quarta posizione, dopo essere scivolato al di fuori della top ten in partenza, finendo contro alla moto di Morbidelli per un problema all'abbassatore. Prima moto proveniente da fuori Borgo Panigale è la KTM di Brad Binder, che nella gara di casa ottiene un discreto quinto posto davanti all'altra Ducati di un ritrovato Marco Bezzecchi e all'Aprilia di Maverick Vinales, che nel finale respinge gli assalti di Franco Morbidelli ed è settimo, davanti all'italo brasiliano. Chiudono la top ten Aleix Espargaro (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati), mentre chiudono a punti la wild card Pol Espargaro (KTM), Miguel Oliveira(Aprilia), la KTM di Pedro Acosta, la Honda di Takaaki Nakagami e l'altra KTM di Augusto Fernandez. Disperse le Yamaha, 16° e 18° con Rins e Quartararo. In virtù di questi risultati, in classifica Bagnaia guadagna cinque preziosissimi punticini sul rivale, che resta però un'ingombrante minaccia sul sogno del terzo titolo iridato.

LA GARA Sono 24 i piloti sulla griglia di partenza: alle tre wild card Pol Espargaro, Savadori e Bradl si sottraea l'assenza di Fabio Di Giannantonio, infortunatosi a una spallavenerdì. Scongiurata la minaccia della pioggia, allo spegnimento dei semafori a scattare meglio di tutti è Jorge Martin, che sfruttando una traiettoria più esterna in curva 1 resta davanti a Bagnaia, mentre Marquez parte male, tocca Morbidelli ed entrambi finiscono larghi rovinando la rispettiva gara. Bagnaia, però, non ne vuole sapere di inseguire e subito sferra il suo attacco prendendosi la prima posizione all'inizio del secondo giro. Martin prova a ripassarlo alla fine della stessa tornata ma Pecco gli restituisce il sorpasso in curva 10 e si rimette in testa. Alle loro spalle Bastianini, partito benissimo, guadagna un po' di margine su un gruppetto con le KTM di Miller e Binder, le Aprilia di Espargaro e Vinales, e le Ducati di Bezzecchi e dei due Marquez. Prendono subito un margine i due leader iridati, mentre l'unico che riesce a seguirli è Bastianini, in agguato a circa mezzo secondo di distanza. Alle loro spalle guadagnano posizioni Binder, Bezzecchi e Marc Marquez, rispetivamente 4°, 5° e 7° al giro 8, complice il calo di Miller e delle Aprilia. Passato il terzo di gara Bagnaia e Martin restano soli in testa, con Bastianini che non tiene il ritmo forsennato dei due, ma ogni volta che lo spagnolo sembra avvicinarsi, l'italiano lo ricaccia qualche decimo indietro. Al giro 10 scivola Jack Miller cedendo il suo sesto posto a Marquez, mentre le nuvole si fanno minacciose all'orizzonte e la coppia Bagnaia-Martin prosegue a braccetto cno 2'' di margine su Bastianini e quasi 8'' sul gruppo del quarto posto, un terzetto composto da Binder, Bezzecchi e Marquez. A quasi metà gara, 14 giri su 29, Bagnaia inanella due giri veloci consecutivi e fa scivolare Martin a circa un secondo di distanza, mentre non sembra poter risalire sullo spagnolo Bastianini, con un margnie costante sui 2,5 secondi. Bagnaia porta il suo vantaggio oltre il secondo e mezzo al giro 17, proprio mentre alle sue spalle Marquez passa Bezzecchi e cerca di non far fuggire Binder. Lo spagnolo riprende il sudafricano in appena un giro e lo fagocita prendendosi la quarta piazza. Quando mancano dieci giri al termine i team iniziano a preparare le moto da bagnato nei box, visto il cielo sempre più minaccioso. A sei tornate dal termine la situazione sembra delineata, meteo a parte: Bagnaia ha 2 secondi circa di margine su Martin, che tiene a 5'' Bastianini il quale, a sua volta, ha 7'' di vantaggio su Marquez. A 5 giri dalla bandiera a scacchi Martin prova a riportarsi sul rivale, rosicchiando decimi qua e là, ma Bagnaia gli risponde con un gran giro a 2 tornate dalla fine per fargli capire che non ce n'è. Termina così, con Pecco che porta a casa il settimo successo domenicale dell'anno, il decimo se includiamo anche le tre sprint. Martin e Bastianini salgono sul podio, mentre Marquez regola il gruppo di inseguitori: Binder, Bezzecchi, Vinales, Morbidelli, Aleix Espargaro e Alex Marquez, tutti nella top ten.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/08/2024