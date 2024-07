MotoGP Gran Bretagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Domenica torna il Motomondiale. Dopo la lunga pausa di luglio, i motori torneranno a rombare sin dai primi di agosto sul tracciato di Silverstone dove, per festeggiare i 75 anni del mondiale, tutti i team ''vestiranno'' una livrea ispirata al loro pasato. Per il titolo la lotta è sempre la stessa, quella tra Bagnaia e Martin con il l'italiano che viene da tre vittorie consecutive e cercherà di confermarsi anche sulla pista britannica. Ricchissima la lista di chi aspira al gradino più alto è lunghssima, dagli altri ducatisti, Marquez e Bastianini in primis, a Vinales, Acosta, Binder e compagnia danzante. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del decimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 2 agosto

Prove libere 1: 11.45 – 12.30

Prequalifiche: 16.00 – 17.00

Sabato 3 agosto

Prove libere 2: 11.10 – 11.40

Qualifiche 1: 11.50 – 12.05

Qualifiche 2: 12.15 – 12.30

Sprint: 16:00

Domenica 4 agosto

Gara Moto3: 12.00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 3 agosto

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 4 agosto

Gara Moto3: 15.20 (differita)

Gara Moto2: 17.05 (differita)

Gara MotoGP: 18.35 (differita)

MotoGP Qatar 2024, Francesco Bagnaia (Ducati), credits Ducati Corse

LINK UTILI - GP GRAN BRETAGNA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Silverstone Circuit da 5,9 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 avendo 11 frenate, di cui 4 della categoria Hard. I freni sono in funzione per 33 secondi al giro e nell’intero GP ogni pilota esercita un carico complessivo sulla leva del freno di 7,8 quintali. La curva più dura del Silverstone Circuit per l’impianto frenante è la 15: le MotoGP passano da 323 km/h a 123 km/h in 4,3 secondi in cui percorrono 249 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 4,8 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,3 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 680 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 2 agosto: parzialmente nuvoloso; temperatura 15°-27°; precipitazioni 10%; umidità 56%

Sabato 3 agosto: precipitazioni sparse; temperatura 11°-23°; precipitazioni 60%; umidità 63%

Domenica 4 agosto: nuvoloso; temperatura 14°-22°; precipitazioni 10%; umidità 68%

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/07/2024