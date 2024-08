MotoGP Gran Bretagna 2024, prequalifiche: Martin detta il ritmo di venerdì. Bagnaia 3°

Vacanze già finite per i centauri della MotoGP che in questo fine settimana a Silverstone sono pronti a sfoggiare le livree celebrative dei 75 anni di storia del Motomondiale. Ciò avverrà domenica, però, e oggi - con le livree 2024 - sono andate in scena le prime due sessioni in pista del Gran Premio della Gran Bretagna. La sessione mattutina di FP1 è stata comandata da Jorge Martin, che nel finale ha montato gomme soft ed è andato a strappare la leadership all'Aprilia, mettendo la sua Ducati davanti. 1.59.633 il tempo dello spagnolo che ha preceduto i connazionali Maverick Vinales ed Aleix Espargarò di, rispettivamente, 9 centesimi e 3 decimi abbondanti. Quarto posto per la KTM di Jack Miller, capofila di una schiera di Ducati con Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia dalla 5° all'8° posizione. Il campione del mondo non ha comunque tirato, lavorando soprattutto alla messa a punto del setup in ottica gara. Chiudono la top ten il sempre bravo Fabio Quartararo, limitato dalle prestazioni di una Yamaha ancora non all'altezza della concorrenza ma che dà segnali di ripresa, e Marc Marquez, decimo con una caduta nel finale fortunatamente senza conseguenze. Pedro Acosta, il prodigio della KTM, ha chiuso 11° davanti ad Alex Marquez (Ducati) e Brad Binder (KTM), mentre Bezzecchi è solamente 14°. 20° posto, infine, per l'ultimo italiano in gara, Marini con la Honda.

PREQUALIFICHE Al pomeriggio le cose si sono fatte serie e a mettersi davanti a tutti è stato sempre Jorge Martin con il tempo di 1:57.911, precedendo l'Aprilia di Aleix Espagaro di 45 millesimi e le Ducati di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini di, rispettivamente, 119 e 279 millesimi. Dietro al poker di moto italiane si è qualificato per la Q2 anche Jack Miller, paticolarmente in palla in questo weekend, ma staccato di 349 millesimi con la sua KTM. Avanzano alla sessione decisiva della qualifica di domattina anche Fabio Di Giannantonio (Ducati), Brad Binder (KTM), Maverick Vinales (Aprlia), e le Ducati di un ritrovato Marco Bezzecchi e di Marc Marquez. Se la dovranno vedere con le forche caudine della Q1, invece, le Ducati di Franco Morbidelli e Alex Marquez (11° e 14°), le KTM di Pedro Acosta e Augusto Fernandez (13° e 20°), le Aprilia di Raul Fernandez e Miguel Oliveira (12° e 15°), le Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins (16° e 18°), e come spesso ormai accade, le quattro Honda a chiudere la classifica con Johann Zarco (17°), Luca Marini (19°), Joan Mir (21°) e Takaaki Nakagami (22°). Ultima la wild card di Iwata, Remy Gardner.

