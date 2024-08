MotoGP Gran Bretagna 2024, le pagelle di Silverstone

Enea Bastianini è il dominatore del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota italiano prende il massimo dei voti, ma un po' tutti i ducatisti vanno bene in queste pagelle di Silverstone. Male, invece, Maverick Vinales, unico vero bocciato di giornata insieme a Mir e a Raul Fernandez che ha steso il suo compagno al giro 1.

ENEA BASTIANINI - VOTO 10 E LODE - The king of Silverstone: domina la sprint, rimonta e vince anche la gara lunga: quando corre così non ce n'è per nessuno, neanche per Martin e Bagnaia.

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Non sbaglia niente, ieri recupera quasi tutto il vantaggio da Bagnaia, oggi gli basta il secondo posto per tornare leader iridato, battendo i pista il rivale di questa era di MotoGP.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - Dopo la caduta di ieri, oggi Pecco ci prova in tutti i modi, va al comando ma, quando cala, capisce che è il momento di accontentarsi per non perdere 16 punti buoni.

MARC MARQUEZ - VOTO 7,5 - Forse un po' assente, ci si aspettava di più da lui che però, ricordiamoci sempre, corre con la vecchia moto. Nel finale recupera su Bagnaia, ma per il podio serviva un giro in più.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Di ''Rossi'' vestito con lalivrea blu sole/luna, si traveste nel Dottore anche in pista, rimontando alla grande fino alla quinta posizione finale, il massimo possibile oggi.

ALEIX ESPARGARO- VOTO 7 - Unica Aprilia in un mare di Ducat. Parte bene ma poi soccombe alla superiorità tecnica mostrata su questa pista dallo squadrone di Borgo Panigale. Il sesto posto va però bene.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - Buona gara di Alex Marquez che partecipa al festival Ducati. Esce sconfitto dal duello con Diggia, poi fa la sua gara limitando il ritorno di Bezzecchi dalle retrovie.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7 - Finalmente una buona gara del centauro romagnolo, peccato al via l'aver dovuto schivare Binder gli ha fatto perdere un bel po' di tempo e posizioni, ma ha rimontato bene.

PEDRO ACOSTA - VOTO 6,5 - Un po' spento nelle ultime gare il prodigio spagnolo, che resta comunque il migliore della pattuglia KTM con il suo nono posto. Il futuro resta suo, e questa è tutta esperienza.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Scontato il doppio long lap penalty (colpa sua l'incidente di ieri in avvio dela sprint in cui è rimasto coinvolto anche Bezzecchi) rimonta con furore arpionando infine la top 10.

I voti degli altri

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Gran gara del franecse che rimonta da 18 a 11 nonostante la Yamaha.

JACK MILLER - VOTO 6 - Qualche segno di risveglio da parte dell'australiano, ma deve migliorare.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Come il compagno, cala alla distanza, ma 13° è davvero poco per lui.

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - Migliore degli hondisti (come spesso accade) ma 14° è mortificante.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Prosegue il suo percorso di crescita, termina in top 15 per la 2° volta di fila.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 5,5 - Incassa sei secodi da Marini ed è meno brillante di altre uscite.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5 - Non una gran gara, perde anche il duello con la Honda per il 16°.

REMY GARDNER - VOTO 5,5 - Non fa danni e arriva ultimo, certo, a circa 35 secondi dal compagno...

JOAN MIR - VOTO 4 - Ennesimo zero di una stagione fallimentare. Occorre lavorare, lavorare, lavorare.

BRAD BINDER - VOTO SV - Un problema tecnico lo lascia sulla griglia, per fortuna non viene centrato.

RAUL FERNANDEZ & MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 3 e SV - La regia non mostra l'incidente, poi si scopre che il colpevole è Fernandez che stende il compagno di squadra al giro 1. Senza voto il portoghese.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/08/2024