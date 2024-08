MotoGP Gran Bretagna 2024, Super pole di Espargaro, beffate le Ducati

Entra nel vivo il Gran Premio della Gran Bretagna con la decisiva sessione di qualifiche. Al termine di un Q2 tiratissimo a spuntarla è Aleix Espargaro che con la sua Aprilia beffa tutti i piloti di Borgo Panigale che a causa di una bandiera gialla esposta dopo la caduta del suo compagno Maverick Vinales, non sono riusciti a migliorare. 1:57.309 il tempo dello spagnolo, nuovo record della pista di Silverstone con Francesco Bagnaia che, in testa a metà sessione, ha litigato con lo strappo della sua visiera all'inizio del giro decisivo, trovandosi poi bloccato dalle bandiere gialle. Poco male per l'italiano che sarà comunque in prima fila davanti anche al suo compagno Enea Bastianini, mentre Jorge Martin prenderà il via dalla quarta casella. Il poker di Ducati è chiuso da Alex Marquez, quinto davanti alla KTM di Brad Binder. Terza fila per Marc Marquez, che per cercare la scia di Bagnaia è rimasto beffato, per Vinales e per Pedro Acosta. In quarta fila, infine, i due piloti dela VR46, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, con in mezzo la KTM di Jack Miller. Dalla Q1 si erano qualificati in Q2 i due spagnoli Alex Marquez e Acosta, lasciando in quinta fila Franco Morbidelli (Ducati) e le due Aprilia di Raul Fernandez e Miguel Olveira. Sesta fila per la Honda con Johann Zarco, la KTM con Augusto Fernandez e la Yamaha con Fabio Quartararo, mentre scatteranno in settima fila le tre Honda di Luca Marini, Joan Mir e Takaaki Nakagami. Solo soletto in ottava fila Remy Gardner, che sostituisce sulla Yamaha l'infortunato Alex Rins.

Risultati Qualifiche MotoGP Gran Bretagna 2024

Risultati Sprint MotoGP Gran Bretagna 2024

In arrivo dopo le 16.45

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/08/2024