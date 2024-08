La MotoGP festeggia i 75 anni a Silverstone con le livree speciali per tutti i team

Alla vigilia del weekend del GP di Gran Bretagna i team della MotoGP hanno presentato le loro livree speciali ispirate a quelle storiche in 75 anni di motomondiale

Una splendida iniziativa ha preso finalmente forma nella giornata di ieri e vedrà la sua sublimazione con il Gran Premio di Gran Bretagna di domenica: tutti e 11 i team della MotoGP scenderanno in pista con quasi altrettante livree speciali (saranno 12, perché il team LCR doppierà) che riportano i disegni e i colori ispirati a quelli iconici di anni passati, appertenuti a moto portate in pista da leggende come Valentino Rossi e Max Biaggi, Loris Capirossi e Angel Nieto, Fausto Gresini e Kevni Schwantz, Jarno Saarinen e Freddie Spencer. Nella Gallery seguente tutte le livree e i riferimenti storici.

Ducati Lenovo Team -> Desmosedici GP3 (2003) di Loris Capirossi e Troy Bayliss

Prima Pramac Racing -> Garelli 125 (1983) di Angel Nieto

Pertamina Enduro VR46 Racing Team -> Yamaha M1 (1996) di Valentino Rossi

Gresini Racing -> Garelli 125 (1985-87) di Fausto Gresini

Aprilia Racing -> Aprilia 250 (1994-96) di Max Biaggi

Trackhouse Racing -> Leggende americane Kevin Schwantz, Kenny Roberts, Wayne Rainey e Freddie Spencer

Red Bull KTM Factory Racing -> Logo KTM 1988

Red Bull GasGas Tech3 -> Livrea speciale 75 anni MotoGP

Monster Energy Yamaha MotoGP -> Moto bianche e rosse anni '60

Repsol Honda Team -> Honda NS500 (1983) di Freddie Spencer

LCR Honda -> Doppia livrea: Honda 250 (1966) di Mike Hailwood e colori tradizionali giapponesi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/08/2024