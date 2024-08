MotoGP Gran Bretagna 2024, Bastianini trionfa anche nel GP beffando Martin. 3° Bagnaia

Enea Bastianini pianta la sua bandiera su Silversone e dopo aver trionfato nella sprint di ieri si prende d'autorità anche la gara lunga, andando a riprendere nella seconda metà di gara sia il suo compagno Francesco Bagnaia, sia Jorge Martin, che sentiva già il sapore della vittoria. In virtù di questi risultati la Bestia cementifica il suo terzo posto in classifica mentre Martin torna in testa di appena 3 punti su Bagnaia. Nella giornata celebrativa dei 75 anni della MotoGP con tutti i piloti che hanno portato in pista livree storiche, la Ducati recita il ruolo del leone, piazzando ben 8 moto nei primi dieci grazie anche a Marc Marquez (4°), Fabio Di Giannantonio (5°), Alex Marquez (7°), Marco Bezzecchi (8°) e Franco Morbidelli (10°). Gli unici non ducatisti in top ten sono stati Aleix Espargaro, brillante nei primi giri e poi scivolato in sesta posizione, e Pedro Acosta, nono con la KTM. In zona punti terminano anche Quartararo, Miller, Vinales, Zarco e Marini. Fuori sin dalla partenza Brad Binder, piantato in grigla e per fortuna solo sfiorato da Bezzecchi, e la coppia di piloti Trackhouse Aprilia, caduti entrambi nel corso del primo giro

😱 @88jorgemartin goes wide at the same corner again!



He gifts the lead to @Bestia23 with less than two to go! 🤯#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/SXUbfC6HIc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2024

LA GARA Allo spegnimento dei semafori è subito partito bene Bagnaia, che ha preso la testa davanti al compagno Bastianini, Martin ed Espargaro, mentrealle loro spalle si è ritirato per un problema tecnico Brad Binder, rischiando di essere centrato da due altri piloti, e sono caduti entrambi i centauri del'Aprilia Trackhouse, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Nei primi giri qualche imprecisione porta Bastianini a scivolare in quata posizione, davanti ai due fratelli Marquez, mentre Bagnaia viene braccato da vicino dalla sua nemesi spagnola. La fase centrale di gara è stata animata dal bel duello tra Di Giannantonio e Alex Marquez per il sesto posto, mentre davati un trenino di cinque piloti ha atteso gli ultimi giri per scatenare la bagarre. Comincia Enea Bastianini, che al giro 11 si prende la terza piazza su Espagaro mettendosi a caccia di Bagnaia e Martin, che nel frattempo hanno preso un buon margine. Al giro successivo è Martin a rompere gli indugi, passando Bagnaia e balzando al comando. L'iberico prova subito a tirare ma e sembra riuscire a creare il gap. Del momento di crisi del numero 1 ne approfitta anche Bastianini che lo passa e si lancia all'inseguimento di Martin, riagganciandolo a circa 4 giri dal termine. Marquez, intanto, passa Espargaro e prova a riacciuffare Bagnaia che, però, è lontano due secondi. A 2 giri dalla fine Martin, sotto pressione, va largo in curva 3 e si fa infilare dalla Bestia che prende la prima posizione e regala 5 punti i meno da recuperare al compagno. Nel corso dell'ultimo giro non accadeipù niente. Bastianini bissa il successo di ieri e trionfa davanti a Martin e Bagnaia. La Ducati cala il pokerissimo con Marc Marquez e con Diggia che, nel finale, passa l'Aprilia di Aleix Espargaro. Ancora due Ducati (Alex Marquez e Bezzecchi) dietro allo spagnolo, per un tripudio di Borgo Panigale con 7 moto nei primi 8, e 8 nei primi dieci vista la rimonta di Morbidelli chiusasi in decima piazza (dietro ad Acosta) dopo i due long lap penalty che ha dovuto scontare. Terminano in zona punti anche Quartararo, Miller, Vinales, Zarco e Marini, quest'ultimo sotto investigazone per la pressione delle gomme, rischia di lasciare la sua piazza al collega Taka Nakagami.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/08/2024