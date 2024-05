Nel 2027 arriva la rivoluzione della MotoGP! Tutti i dettagli

La FIM e la Dorna hanno annunciato i cambi regolamentari che investiranno la MotoGP nel 2027. 150cc in meno, via abbassatori e holeshot, limiti alle ali

Più che un cambio regolamentare, una vera e propria rivoluzione epocale. Dimenticatevi la MotoGP come l'avete conosciuta, dal 2027 sarà tutto diverso, a causa delle tante limitazioni che Dorna e FIM introdurranno con lo scopo di rendere il campionato più sostenibile, semplificare le moto, creare più sorpassi (come se i pochi sorpassi fossero un problema della MotoGP di oggi...) e cercare di compattare una griglia (questo sì) che, negli ultimi anni, aveva visto emergere la Ducati sulle altre case grazie proprio al genio dei progettisti di Borgo Panigale, in grado di inventarsi una serie di dispositivi eccezionali che però saranno messi al bando. Niente più abbassatori e holeshot, per esempio, ma non solo. Sulle nuove moto ci saranno meno appendici aerodinamiche e meno cavalli, visto che la cilindrati scenderà dai 1.000cc agli 850. I motori, poi, saranno tutti 4 cilindri, i dati GPS di ogni pilota saranno a disposizione dell'intera griglia, mentre resteranno le concessioni per chi è attardato, ma avranno effetto dopo la stagione 2027, anno nel quale ripartiranno tutti da zero. Di seguito, tutte le novità, punto per punto, e un video illustrativo preparato dalla MotoGP.

Motori

Dal 2027, la capacità dei motori passerà da 1000cc a 850cc. Ciò comporterà un calo nelle velocità di punta, rendendo questo sport più sicuro, più efficiente e sostenibile. Il diametro massimo passerà da 81 a 75 millimetri e ciò comporterà anche una limitazione in termini di performance. I motori conserveranno le caratteristiche che rendono la MotoGP™ spettacolare com’è attualmente.

Al fine di rendere questo sport ancora più efficiente, verrà ridotto anche il numero massimo di motori a disposizione per ogni pilota, passando da sette a sei.

Carburante

Come già comunicato, dal 2027 la MotoGP™ correrà con un carburante sostenibile al 100%, incrementando il 40% con cui si corre dal 2024. Come parte dei nuovi regolamenti, verrà ridotta anche la capacità del serbatoio che passerà da 22 a 20 litri: nel corso della Tissot Sprint i piloti potranno utilizzare 11 litri.

Aerodinamica

Dal 2027 verrà ridotta anche l’aerodinamica che sarà più strettamente controllata, con l’obiettivo di minimizzare i loro effetti negativi. La larghezza della parte superiore della carenatura anteriore sarà più stretta di 50 mm e il muso sarà arretrato di 50 mm, riducendo gli effetti aerodinamici dove conta, ovvero sui rettilinei e nelle zone di frenata. Tutto ciò darà vita a delle gare ancora più combattute e con ancora più sorpassi.

Nella parte posteriore, l’aerodinamica alle spalle del pilota dal 2027 farà parte dell’omologazione e ai team sarà consentito di aggiornarla una volta a stagione per controllare i costi.

Ride height e Holeshot devices

Nella nuova era dal 2027, saranno vietati tutti i dispositivi ride-height e holeshot. Ciò permetterà di controllare la performance e di rendere questo sport più sicuro, specialmente in fase di partenza e pertanto saranno ancora più importanti le capacità dei piloti.

Dati GPS

Per un equilibrio ancora maggiore, i dati GPS di tutti i piloti saranno a disposizione di tutti i team al termine di ogni sessione. Fornendo dati a tutti i piloti vi saranno migliori opportunità di fare passi avanti per i team e i piloti meno performanti e a un costo controllato. L’accesso a questo range di dati renderà questo sport più sicuro e incrementerà anche il livello di dati disponibili nei confronti degli appassionati di tutto il mondo.

Concessioni

L’attuale sistema di concessioni, introdotto alla fine della stagione 2023, continuerà a restare in vigore ma con delle novità regolamentari tecniche a partire dal 2027, con tutte le Case che inizieranno la stagione nella fascia Rank B. Saranno poi rivalutate a stagione in corso, nell’estate 2027, e potranno salire o scendere di categoria per avere accesso a più o meno concessioni. Con questo sistema, la prestazione dei costruttori verrà presa in considerazione dal primo giorno, facendo sì che il livello sia più equilibrato possibile dal momento che prenderà il via una nuova era.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/05/2024