Tribuna Ducati: il GP d'Italia della MotoGP arriva al Mugello! Info e prezzi

I motori si scaldano per il GP d'Italia MotoGP che si correrà il prossimo 2 giugno sul circuito del Mugello. Per vivere da vicino la passione c'è la Tribuna Ducati: due postazioni, la classica nella curva del Correntaio e quella in Tribuna Centrale. Ecco cosa c'è da sapere.

DOVE Ducati per il GP d'Italia 2024 al Mugello rinnova la propria tribuna alla storica curva del Correntaio, una posizione privilegiata per i ducatisti: uno dei punti migliori del circuito toscano in cui godersi il Gran Premio, un lungo ferro di cavallo in discesa che immette nella velocissima S delle Biondetti. Oltra alla tribuna al Correntaio, Ducati ha riservato per quest'anno alcuni posti in Tribuna Centrale Bronze, per chi vuole vivere ancora più da vicino l’adrenalina della partenza e tutta la preparazione dei piloti ai box.

Il Ducati Fan Kit per il GP d'Italia al Mugello

SERVIZI INCLUSI Il Ducati Fan Kit dà diritto al libero accesso alla Tribuna Ducati scelta, al parcheggio dedicato gratuito per moto o auto (fino ad esaurimento posti), al guardaroba dedicato (fino ad esaurimento posti), al maxi-schermo per seguire la bagarre in pista e a t-shirt, cappellino e gadget.

PREZZI La Tribuna del Correntaio ha un prezzo di 185 euro per la sola giornata di domenica (220 per sabato e domenica), mentre la Tribuna Centrale Bronze ha un costo di 199 euro per la domenica (240 euro per sabato e domenica). Per maggiori informazioni o per acquistare il proprio biglietto, potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/05/2024