World Ducati Week 2024? Sì, ma prima c'è #WeRideAsOne!

Mentre si scaldano i motori per il World Ducati Week 2024, in programma dal 26 al 28 luglio al Misano World Circuit ''Marco Simoncelli'', qual è il miglior modo di prepararsi al più grande raduno dei ducatisti? Beh, ovviamente con un altro, che coinvolge gli appassionati di tutto il mondo: WeRideAsOne! Scopriamo tutto dei due eventi più importanti dell'anno per Ducati.

WE RIDE AS ONE Andiamo con ordine. Il primo giorno da segnare di rosso sul calendario è sabato 4 maggio, quando prenderà vita WeRideAsOne che chiama in causa i concessionari Ducati di tutto il mondo e i 347 Ducati Official Club locali per creare eventi unici e personalizzati in ogni città. Raduni, giri panoramici, intrattenimento con musica e tante altre esperienze, tutte realizzate con l’obiettivo di dare vita a una giornata indimenticabile. Il cuore dell’evento sarà rappresentato dall’energia contagiosa della parata, momento simbolico che vedrà un serpentone di Ducati e Scrambler Ducati colorare le strade delle principali città di tutto il mondo.

IN ITALIA I ducatisti di Bologna potranno partire dal Ducati Factory Store di Borgo Panigale per dirigersi verso Sestola, la perla dell'appennino modenese. A Napoli ci si avventurerà verso il cratere del Vesuvio seguendo un itinerario con visuali da cartolina sulla città. Ducati Firenze accompagnerà gli appassionati lungo le suggestive strade dell'Appennino Tosco-Emiliano fino al Passo della Futa con una sosta panoramica presso l'autodromo del Mugello, mentre a Roma si partirà dal Foro Italico e si attraverserà la capitale fino a raggiungere il litorale romano. Ma WeRideAsOne non ha limiti né confini e si svolgerà in tutto il mondo, solo con la passione degli appassionati Ducati. Qui, sul suo canale Instagram ufficiale, Ducati racconterà in tempo reale lo svolgimento di #WeRideAsOne nel mondo, tra scatti e video della giornata accompagnati dagli hashtag ufficiali #WeAreDucati e #WeRideAsOne. Per prendere parte a #WeRideAsOne è sufficiente contattare il proprio concessionario Ducati di fiducia o quello più vicino, che dispone di tutte le informazioni e dei dettagli sull’evento.



WDW 2024 Per la più grande delle feste Ducati, invece, il programma è ancora in via di definizione, ma c'è una certezza: la “Race of Champions”, la gara tra i fenomeni di MotoGP e SBK in sella alle Panigale V4 S. Nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio i piloti Ducati scenderanno in pista a Misano e si sfideranno, dando vita a una gara indimenticabile. Per gli appassionati di motorsport si tratta di un’occasione unica per vedere in azione i propri idoli da vicino e lasciarsi trasportare dall’adrenalina in una competizione di livello Mondiale.

La Race of Champions 2022 allo scorso WDW



BIGLIETTI Per partecipare al WDW 2024 basta acquistare sul sito Ducati i biglietti: sono disponibili nella formula Pass Biker (partecipante con moto) e Pass Visitor (passeggero o partecipante a piedi) con validità per 1 o 3 giorni. Entrambi i Pass danno accesso a tutte le aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività: dai contest, ai momenti di approfondimento con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, alle sessioni di autografi con i piloti. Per tutti i possessori del biglietto WDW sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a una tariffa ridotta. Il Pass 3 Days offre in aggiunta alcune occasioni imperdibili, tra cui l’opportunità di girare in pista con la propria moto, i test ride dei modelli Ducati e le pillole di Riding Experience (prenotabili in un secondo momento tramite una piattaforma apposita utilizzando il codice del proprio biglietto). I biglietti per il WDW 2024 sono acquistabili cliccando qui, oppure nei Ducati Official Club o nelle concessionarie Ducati.



PREZZI L’ingresso al WDW 2024 è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Asia, Africa, America e Oceania, e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori. Il prezzo giornaliero è di 55 euro per il visitatore e di 65 euro per chi entra con moto al seguito, mentre per 3 giorni si sale rispettivamente a 80 e 110 euro. Per le concessionarie Ducati c'è un prezzo speciale. Per prepararsi al meglio al mega evento Ducatiè possibile vedere gli highlights del WDW 2022 sul canale YouTube di Ducati, cliccando qui, mentre grazie alla nuova app WDW scaricabile da App Store e Play Store si potrà ricevere tutte le informazioni sull'evento di quest'anno con un click.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/04/2024