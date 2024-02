Ducati Urban: borse e zaini per la vita di tutti i giorni

Ducati e Ogio ancora insieme per portare la passione dei ducatisti nella vita di tutti i giorni, che sia in ufficio, palestra o in viaggio. L'Azienda statunitense leader nella produzione di borse e valigie sportive, infatti, ha collaborato con il Brand di Borgo Panigale per la realizzazione della nuova linea Urban: scopriamo la collezione di zaini e borse.



TROLLEY E NON SOLO Le linee Ducati Redline e Urban, realizzate dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Ogio, propongono a tutti gli appassionati trolley e borse sportive pensati per soddisfare le esigenze di chi è sempre in movimento. La linea Redline è composta dai trolley T1, T2 e T3, dagli zaini B1, B2 e B3, dalla borsa D1 e dai marsupi P1 e P2, adatti sia all’utilizzo durante la guida sia per il trasporto dell’equipaggiamento sportivo.

Ducati Urban: ecco il nuovo zaino per tutti i giorni

LINEA URBAN Uno stile essenziale e sofisticato quello della nuova linea Urban realizzata in materiale che garantisce il massimo della resistenza senza rinunciare alla ricercatezza che caratterizza tutti i prodotti Ducati. Le novità comprendono lo zaino, il borsone e la borsa porta PC dotata di spallacci estraibili, accessori pensati per accompagnare gli appassionati della Casa di Borgo Panigale al lavoro, in viaggio o nel tempo libero. Tutti gli articoli della linea Urban sono caratterizzati da soluzioni tecniche quali l’efficiente suddivisione degli spazi interni, le imbottiture e la resistenza all’acqua, che rispondono a precise esigenze funzionali mantenendo un buon comfort anche in caso di carichi pesanti.

DOVE E QUANTO I prezzi dei prodotti sono di 129 euro per la borsa da viaggio e lo zaino Urban, mentre la borsa porta PC è proposta a 99 euro. La linea Ducati Redline in collaborazione con Ogio e l’intera collezione Apparel Ducati 2024 sono disponibili e acquistabili nei concessionari della rete Ducati e sullo Shop Online del sito Ducati.com.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/02/2024