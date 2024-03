Vai bene in fisica? Per te c'è la Ducati Summer School

Giunge alla X edizione la Summer School “Fisica in Moto”, laboratorio di approfondimento teorico e pratico della Fisica applicata al mondo delle due ruote organizzato da Fondazione Ducati con la consulenza della Libera Università di Bolzano. Scopriamo quando si svolgerà la Scuola e come funziona.



DOVE E QUANDO All’interno dello stabilimento Ducati di Borgo Panigale a Bologna, dal 15 al 19 luglio, prenderà il via l'edizione numero 10 di “Fisica in Moto”, la Summer School di Ducati dedicati ai ragazzi delle superiori più meritevoli. Un totale di 5 giornate di formazione che daranno ai ragazzi la possibilità di immergersi in una vera e propria “maratona della fisica”, durante la quale potranno assaporare il mondo delle Rosse di Borgo Panigale e ricevere supporto nella scelta del percorso di studi universitari, interagendo direttamente con ricercatori accademici e ingegneri Ducati e Ducati Corse.

Ducati Summer School



A CHI È DEDICATO Ducati Summer School ''Fisica in Moto'' è rivolto a un massimo di 24 studenti maggiorenni delle classi di IV o V superiore. I ragazzi più meritevoli e con spiccate predisposizioni scientifiche potranno fare domanda entro le ore 24:00 del giorno mercoledì 29 maggio. Tutti gli studenti che rientrano nel criterio di selezione possono mandare una breve auto-presentazione, una lettera di raccomandazione da parte di un docente e la media dei voti scolastici degli ultimi due anni. Tra gli studenti candidati ne verranno selezionati 24.

VEDI ANCHE

COME FUNZIONA Il programma della Summer School prevede un'ampia gamma di attività pratiche e divertenti tra cui più di 20 ore di ricerca sperimentale in team, seminari di approfondimento sulla moto, visite guidate a luoghi chiave della Casa bolognese come il Laboratorio Fisica in Moto, il Museo Ducati e il Training Center costruito per il progetto DESI (Dual Education System Italy). È prevista anche la competizione tra squadre di ricerca: gli allievi, infatti, verranno divisi in gruppi per lavorare su un progetto di studio che sarà valutato da una giuria tecnica di professori e ingegneri e da una giuria di esperti nella comunicazione e divulgazione. Maggiori informazioni su come iscriversi alla Summer School “Fisica in Moto” e il bando di partecipazione sono disponibili sul sito dedicato o scrivendo a fisicainmoto@ducati.com.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2024