Moto usata: comprare Ducati Scrambler 800 Icon Dark

La Ducati Scrambler 800 è un modello che si è ritagliato una grossa fetta di estimatori del marchio di Borgo Panigale per il suo stile piacevole e vintage, ma anche per la facilità di utilizzo e le prestazioni sempre amichevoli del suo motore. In questo caso parliamo di un modello del 2021, ben tenuto e che potrà macinare ancora tanti chilometri in futuro. L’architettura tecnica è quella collaudata del bicilindrico desmodromico di 803 cc. con 73 CV e 67 Nm di coppia, incastonato nel telaio a traliccio con forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. Una moto nata circa dieci anni fa, ma tuttora moderna grazie agli aggiornamenti che l’hanno resa sempre attuale sia a livello di stile sia meccanico.

Ducati Scrambler 800: qui in versione Icon durante la nostra provaCOSA DICE L’ESPERTO Oggi, per il nostro format “Moto usate, comprare…” analizziamo una versione Icon Dark, con elementi estetici neri opachi e grigi e lo facciamo come al solito con l’aiuto del nostro esperto Simone del concessionario MotoStar di Milano. Andremo ad analizzare tutto di questa moto, da pregi e difetti a piccole e grandi curiosità per scegliere un buon modello di seconda mano. Infine, verificheremo la presenza di campagne di richiamo o di interventi tecnici importanti ed eventuali garanzie. Ma naturalmente, non mancherà un cenno sulle quotazioni dell’esemplare messo sotto la lente d’ingrandimento. Non vi resta che fare clic su play per guardarvi il video dell’analisi completa di questa bella bicilindrica italiana.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/04/2024