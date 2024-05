MotoGP Francia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La preview del Gran Premio di Francia al Circuito Bugatti di Le Mans: tutte le info per seguire il quinto weekend della MotoGP 2024

La MotoGP prosegue il tour europeo e dopo l'avvincente weekend del Gran Premio di Spagna, con il duello all'ultima curva tra il vincitore Francesco Bagnaia e il beniamino di casa, Marc Marquez, riparte la caccia al leader iridato Jorge Martin. A inseguirlo, oltre ai due ducatisti già menzionati, anche Enea Bastianini (Ducati), Pedro Acosta (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia) in ordine di classifica iridata. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quinto weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 10 maggio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 11 maggio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 12 maggio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 11 maggio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

VEDI ANCHE

Domenica 12 maggio

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12:15 (diretta)

Gara MotoGP: 14:00 (diretta)

MotoGP Qatar 2024, Francesco Bagnaia (Ducati), credits Ducati Corse

LINK UTILI - GP FRANCIA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo

IL METEO DEL GP

Venerdì 10 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 12°-24°; precipitazioni 10%; umidità 55%

Sabato 11 maggio: per lo più soleggiato; temperatura 13°-26°; precipitazioni 10%; umidità 54%

Domenica 12 maggio: parzialmente nuvoloso; temperatura 14°-26°; precipitazioni 20%; umidità 57%

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/05/2024