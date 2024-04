MotoGP Spagna 2024, le pagelle di Jerez de la Frontera

Dopo la pazzesca sprint del Gran Premio di Spagna, la gara domenicale è all'altezza e anche di più. In 25 giri tiratissimi Bagnaia ha dipinto il suo capolavoro, Marquez è stato incredibile e Martin ha sbagliato riaprendo il mondiale. Ottimi voti anche per Bez, Alex Marquez, Zarco e Oliveira. Bocciatissimo Augusto Fernandez.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 Su questa pista è quasi imbattibile, ma oggi ha dovuto sudare da matti. Da settimo a primo riaprendo il mondiale con sorpassi capolavoro: la perfezione.

MARC MARQUEZ - VOTO 9,5 A un certo punto l'inerzia era dalla sua, sembrava potesse fare un sol boccone di Bagnaia. Non è andata così, ma Marc ride perché sa che per il titolo lui c'è.

JORGE MARTIN - VOTO 4 Gara da solito fenomeno fino a circa la metà, tenendo dietro Bagnaia con staccate da urlo. Poi però, commette l'errorino pesantissimo e finisce per terra.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 8 Per metà gara sembrava essere della partita per la vittoria, poi non ha tenuto il passo dei due marziani là davanti, ma il Bez è tornato ed è la notizia più bella.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7,5 Lontano dai riflettori fa una delle sue migliori gare da quando è in Ducati, chiudendo non lontano dal podio coronando un weekend solido. Può essere un fattore.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 Con il quinto posto consolida la terza piazza nel mondiale, ma se vuole mantenere il posto in Ducati, ha bisogno di qualcosa di più nelle prossime gare.

BRAD BINDER - VOTO 7 Ogi è il primo dei non ducatisti, lo scorso anno qui era salito sul podio, un passetto indietro ma oggi l'armata di Borgo Panigale era totalmente inarrivabile.

PEDRO ACOSTA - VOTO 6,5 Nonostante la caduta del mattino sale in sella e fa una gara su standard inferiori rispetto alle prime uscite, ma comunque indicativa della stoffa che abbia.

I voti degli altri

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6,5 Settimo, un buon risultato che fa sostanza e morale.

DANIEL PEDROSA - VOTO 4 Da manuale, se cadi prendi 4. Ma fa il paio con il 9 di ieri.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 Stava facendo una bella gara, buttato giù da Espararo. Peccato

ALEIX ESPARGARO - VOTO 4 Un weekend incolore si chiude con una caduta che coinvolge Zarco.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 Stava facendo una buona gara, fino a quando non ha steso Miller.

JACK MILLER - VOTO 6 Non al livello del compagno, ma non meritava di finire centrato da Morbidelli.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 3 Partenza anticipata, doppio long lap ignorato e caduta.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 Il migliore delle Aprilia, sta tornando ai suoi livelli.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 Non è il BatMav della scorsa gara, ma sette punti servono.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 Un passettino in avanti rispetto alle ultime uscite.

JOAN MIR - VOTO 6,5 Migliore delle Honda dopo la caduta di Zarco

ALEX RINS - VOTO 6,5 Migliore delle Yamaha, su una pista che ama particolarmente.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 Discreta gara del giapponese con due punticini raccolti.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5,5 Dal podio perso ieri a una gara un po' anonima.

STEFAN BRADL - VOTO 6 Fa più di quello che gli si chiede mettendosi pure dietro un ufficiale.

LUCA MARINI - VOTO 5 Va bene che guida la Honda, ma l'ultimo posto così distante...

LORENZO SAVADORI - VOTO 5 Caduto a metà gara, peccato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/04/2024