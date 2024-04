MotoGP Spagna 2024, Sprint: Martin vince nel festival delle cadute

Torna il sole su Jerez de la Frontera dopo la pioggia del mattino ma, anche se la pista si presenta quasi ovunque asciutta, alcune zone di umido provocano una vera ecatombe di piloti nella Sprint del GP Spagna, con ben 11 protagonisti finiti a terra. In mezzo a tanti colpi di scena sorride Jorge Martin, che vince e incrementa il suo margine in classifica generale, mentre il podio è completato da Pedro Acosta e Fabio Quartararo che partiva addirittura dall'ultima fila.

QUANTE CADUTE! L'incredibile sequenza di cadute inizia presto, con l'uscita di scena di Aleix Espargaro e la scivolata di Jack Miller che riesce quantomeno a ripartire. All'inizio del terzo giro primo episodio che farà molto discutere: in lotta in fondo al rettilineo ci sono Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia e Brad Binder. Il campione del mondo attacca il connazionale all'interno ma subisce l'entrata aggressiva del pilota KTM che lo manda per aria.

Davanti, intanto, il poleman Marc Marquez riprende e sorpassa Martin approfittando di una sbavatura del connazionale e sembra poter imporre un ritmo sufficiente per vincere. La sequenza di cadute prosegue nelle retrovie con l'uscita di scena in sequenza di Fabio Diggiannatonio, Lorenzo Savadori e Alex Rins. Il sospetto che l'umido rimasto in alcuni tratti della pista possa diventare una trappola aumenta quando in curva 5 cadono uno dietro l'altro Binder, Alex Marquez ed Enea Bastianini.

I colpi di scena non sono finiti: scivola anche Marc Marquez, che riesce a ripartire ma lascia su un piatto d'argento la vittoria a Martin. Poco dopo caduta - ancora in cruva 5 - anche per Maverick Vinales che era risalito in terza posizione. L'ecatombe di piloti fa sì che alle spalle di Martin salgano Acosta e Quartararo, con Daniel Pedrosa che prova a soffiare il podio al francese senza riuscirci. Marquez tampona Mir e la direzione di gara lo ''grazia'' imponendogli solo di cedere una posizione, poi nell'ultimo giro cade anche Johan Zarco che era quinto. L'ordine di arrivo stravolto vede così in quinta posizione Franco Morbidelli davanti a Raul Fernandez, settimo il redivivo Marquez, poi Augusto Fernandez, Miguel Oliveira e Joan Mir a chiudere una folle top 10 (risultato completo più in basso). Martin può festeggiare vittoria e allungo nel Mondiale, dove ora comanda con 29 punti su Acosta salito al secondo posto, terzo Bastianini che scivola a -33.

VEDI ANCHE

QUALIFICHE GP SPAGNA 2024

IL PRIMO SIGILLO DI MARQUEZ Il sabato del weekend del Gran Premio di Spagna è scattato con le qualifiche, condizionate come raramente accade a Jerez dall'asfalto bagnato. In una situazione difficile da interpretare, con il fondo in condizioni miste, è uscito il talento di Marc Marquez. Prima pole position con Ducati per lo spagnolo, che ritrova il piacere di partire dalla prima casella della griglia di partenza dopo oltre un anno, dal GP Portogallo 2023. Per lui è la 65esima pole in MotoGP e la 93esima - numero iconico per Marquez - in tutte le classi del Motomondiale. L'asfalto più o meno umido a seconda dei tratti di pista ha ovviamente reso molto difficile la vita ai piloti. Lo stesso Marquez ha corso ancora più del solito al limite e anche oltre, rischiando di cadere in almeno un paio di occasioni. La prima fila del GP Spagna è completata da altre due Ducati, con Marco Bezzecchi bravissimo a ottenere il secondo posto sotto gli occhi di Valentino Rossi, mentre terzo si è qualificato il leader del mondiale Jorge Martin. Il dominio delle moto di Borgo Panigale è interrotto dal quarto tempo ottenuto da Brad Binder, aiutato dall'aver potuto prendere confidenza con le condizioni di pista durante la Q1 a cui è stato costretto a prendere parte. La seconda fila è stata conquistata anche da Fabio Di Giannantonio e da Alex Marquez che completa l'ottimo risultato di famiglia e del team Gresini Racing. Si deve accontentare invece del settimo tempo e della terza fila Francesco Bagnaia che sarà affiancato da un positivo Franco Morbidelli e dall'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Quarta fila per Pedro Acosta, protagonista di una scivolata senza conseguenze, e per le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, apparse non troppo a proprio agio in queste condizioni.

Goes quickest 🔥

Has a massive moment at T1 😮

Saves it ✅@marcmarquez93 is absolutely on the limit 💥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/e0eqIuihDY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2024

Q1 BAGNATA La prima eliminatoria delle qualifiche del GP Spagna è stata resa più complicata dalle condizioni di bagnato dell'asfalto che è poi andato via via asciugandosi nel corso della sessione. I più bravi a destreggiarsi in questa situazione sono stati Franco Morbidelli e Brad Binder che hanno trovato l'accesso alla Q2 escludendo altri nomi importanti che si erano ritrovati a dover prendere parte alla prima parte di qualifiche. Johan Zarco è rimasto escluso per poco più di un decimo, alle sue spalle si sono piazzati Miguel Oliveira e le KTM di Jack Miller e della wild card Daniel Pedrosa. Solo terz'ultimo invece Fabio Quartararo, in una mattinata davvero disastrosa per il team Monster Energy Yamaha che incassa anche l'ultimo tempo di Alex Rins.

Risultati Qualifiche MotoGP Spagna 2024

A proper rolllercoaster of emotions in this Q2 sessions 🎢@marcmarquez93 storms to his first pole since the 2023 #PortugueseGP ⚡️⚡️⚡️



Bez and @88jorgemartin will join him on the front row 👀#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/792EmMVFyy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2024

Risultati Sprint MotoGP Spagna 2024

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/04/2024