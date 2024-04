MotoGP Spagna 2024: Quartararo penalizzato, Pedrosa sul podio della Sprint

Come se non fossero bastate le numerose cadute che ne hanno stravolto l'andamento, la Sprint del GP Spagna 2024 di MotoGP regala un altro colpo di scena dopo la bandiera a scacchi. Fabio Quartararo ha ricevuto una penalità di 8 secondi per pressione irregolare degli pneumatici, perdendo il podio conquistato a favore di Dani Pedrosa.

8 SECONDI PESANTI Quartararo è il primo pilota a incappare nelle severe sanzioni in atto da quest'anno per chi non soddisfa la pressione minima degli pneumatici per almeno il 30% della Sprint (60% nella gara della domenica). Il francese era incredibilmente giunto terzo dopo essere partito ventitreesimo, approfittando delle tante cadute degli altri piloti. Nel finale di gara aveva resistito alla pressione di Pedrosa, giunto sul traguardo ad appena mezzo secondo di distacco. Con la penalità ricevuta, Quartararo viene scavalcato anche dall'ex compagno di squadra in Yamaha, Franco Morbidelli.

CHI SI RIVEDE SUL PODIO Dunque Pedrosa beneficia di questa penalizzazione per piazzarsi tra i primi tre, seppur in una gara Sprint. Anche lo spagnolo, schierato con una wild card dalla KTM, era partito molto indietro, dalla sedicesima casella sulla griglia di partenza. Curiosamente, dopo la gara Pedrosa aveva confessato di non aver capito che Quartararo fosse terzo, altrimenti lo avrebbe attacco con maggior decisione nel corso dell'ultimo giro. Non ce n'è stato bisogno: il quasi 39enne ha così ritrovato un piazzamento tra i primi tre a sette anni di distanza dall'ultima volta, avvenuta nel 2017 nella gara conclusiva di Valencia. La KTM ha organizzato una piccola celebrazione serale per questo piccolo, ma emozionante evento.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/04/2024