MotoGP Spagna 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La MotoGP torna in Europa e dopo l'avvincente weekend del Gran Premio delle Americhe, che ha visto trionfare Maverick Vinales e salire sul podio il fenomenale rookie Pedro Acosta e il ritrovato Enea Bastianini, è ora il turno del tradizionale Gran Premio di Spagna sulla pista di Jerez de la Frontera. Dovranno ritrovare la via smarrita soprattutto Pecco Bagnaia, versione opaca di sé stesso ad Austin, e Marc Marquez, che è caduto quando era in testa su una delle piste da lui più amate. Jorge Martin, quarto due settimane fa, potrà invece difendere un buon vantaggio in testa alla classifica, grazie anche alla costanza di rendimento nelle sprint. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quarto weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 12 aprile

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 13 aprile

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 14 aprile

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 13 aprile

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 14 aprile

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15:15 (differita)

Gara MotoGP: 17:00 (differita)

LINK UTILI - GP SPANA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Circuito de Jerez da 4,42 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6, si è meritato un indice di difficoltà di 4 a causa di 11 staccate per 33 secondi al giro di funzionamento dell’impianto frenante. Il carico complessivo sulla leva del freno applicato da ciascun pilota nell’intero GP sfiora la tonnellata. La curva più dura del Circuito de Jerez per l’impianto frenante è la 6: le MotoGP passano da 296 km/h a 67 km/h in 5,1 secondi in cui percorrono 229 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,5 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge gli 11,7 bar e la temperatura dei dischi in carbonio i 700 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 12 aprile: per lo più soleggiato; temperatura 12°-19°; precipitazioni 10%; umidità 60%

Sabato 13 aprile: precipitazioni sparse; temperatura 9°-18°; precipitazioni 30%; umidità 59%

Domenica 14 aprile: soleggiato; temperatura 8°-19°; precipitazioni 10%; umidità 53%

