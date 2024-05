MotoGP Francia 2024, spettacolo a Le Mans, Martin vince, Marquez beffa Bagnaia

Il Gran Premio di Francia lo vince, meritatamente, Jorge Martin. L'iberico della Ducati segue Francesco Bagnaia per tutta la gara poi lo attacca a 8 giri dal termine, portandoselo nel codone fino all'ultimo giro. Il campione del mondo sembrava poter attaccare l'iberico, ma nel concentrarsi su chi aveva davanti, è stato beffato da chi gli era dietro, Marc Marquez, che ancora una volta, dalla 13° posizione, arriva sul podio, secondo. Bagnaia non può essere deluso da una battaglia così bella, ma incassa altri 9 punti di ritardo da Martin e scivola a -38 in classifica generale, dovendosi guardare le spalle da Marquez, ora terzo a due soli punti, appaiato con Bastianini, oggi quarto. Enea, se non fosse stato gravato da un long lap penalty incassato per un sorpasso troppo ottimista su Aleix Espargaro (alla fine 9°), avrebbe anche potuto essere della battaglia, e invece si deve accontentare di essersi messo dietro Maverick Vinales, passato a due giri dal termine e prima moto non proveniente dagli stabilimenti di Borgo Panigale. E Ducati che ha fatto bene anche con Fabio Di Giannantonio, sesto, con Franco Morbidelli, settimo, e con Alex Marquez, decimo. Unica moto non italiana in top ten, all'ottavo posto, la KTM di Brad Binder. A punti finiscono anche Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda), Augusto Fernandez (KTM), Takaaki Nakagami (Honda) e Alex Rins (Yamaha). Caduti nei primi giri Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, e più avanti Fabio Quartararo (era sesto), Joan Mir e Jack Miller.

LA GARA Al via scatta benissimo Bagnaia, che a differenza della gara sprint prende subito il comando delle operazioni respingendo un assalto del poleman Martin. I due si mettono a guidare un gruppo folto sullo stesso ritmo. Al terzo giro Acosta è fin troppo ottimista nella sua rimonta e, nel tentativo di superare insieme Di Giannantonio e Vinales, scivola e va nella ghiaia. Al giro dopo tocca a Bezzecchi finire nella ghiaia, dopo essere stato passato da Marquez. Il gruppo alle spalle dei primi due, sempre vicinissimi, si screma un po' quando Di Giannantonio riesce a passare Aleix Espargaro con l'iberico a perdere un po' di ritmo. Il pilota dell'Aprilia viene passato anche da Vinales e Marquez, mentre quando tocca a Bastianini l'italiano va lungo e manda fuori pista Espargaro. Long Lap Penalty per lui che rientra in pista decimo. Davanti intanto, Bagnaia e Martin restano appaiati mentre Marquez si porta a ridosso Di Giannantonio e sferra il primo attacco a 11 giri dal termine, con Vinales poco lontano. Sesto era Quartararo, che stava facendo una gara eccellente con la sua Yamaha, ma si è steso nel tentativo di non farsi prendere da Espargaro e Bastianini. Qualche giro prima era caduto Mir, mentre poco dopo si aggiunge Miller alla lista dei ritirati. Marquez, a 10 giri dal termine, si porta sul podio, passando Di Giannantonio il quale per resistere va largo e perde la posizione anche su Vinales, mentre alle loro spalle Bastianini riesce finalmente a passare Espargaro. A 8 giri dal termine comincia la bagarre, con Bagnaia che si difende incrociando nella ''S'' su Martin riprendendosi la prima posizione appena persa. Marquez, intanto, approfitta della lotta tra i primi due per portarsi a poco più di un secondo. Martin riprova il sorpasso a 7 giri dalla fine e stavolta non lascia spazio al rivale, prendendosi la prima posizione e provando a dare subito un tirone con Marquez che intanto arriva su Bagnaia. Questo supersonico terzetto si gioca la vittoria negli ultimi 5 giri incandescenti, Bagnaia sembra averne negli ultimi due per beffare Martin, ma il terzo incomodo lo sorprende proprio a 3 curve dall'arrivo, prendendosi la seconda piazza e salvando la vittoria del connazionale. Il primo triello dell'anno finisce così: Martin-Marquez-Bagnaia, bravo anche Bastianini, il più veloce negli ultimi giri, che prende la quarta posizione completando il poker Ducati, quinta l'Aprilia di Vinales.

Risultati Gran Premio MotoGP Francia 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/05/2024