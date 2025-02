Chiusi a Sepang gli Shakedown test MotoGP: Quartararo il più veloce

La stagione della MotoGP ha riacceso i motori nel weekend sul circuito di Sepang, in Malesia, dove per tre giorni si sono svolti gli Shakedown test, quelli riservati a tester, rookie e team con concessioni. Al termine di tre intense giornate di lavoro, a siglare i tempi migliori sono stati i piloti della Yamaha, con Alex Rins padrone del secondo giorno e Fabio Quartararo del terzo, unico tra l'altro a scendere sotto l'1.58 in questa tornata di test (per dare un parametro, il record del tracciato appartiene a Pecco Bagnaia che lo scorso anno scattò dalla pole dopo aver ottenuto in qualifica il tempo di 1:56.337). Ma non è in questi giorni che si è andati a caccia di tempi, piuttosto è stato lo sviluppo della moto al centro del lavoro di tutte e cinque le case iscritte al mondiale MotoGP.

Day 1: Espargaró e Ogura sorprendono nel primo giorno di test

La prima giornata dello Shakedown di MotoGP a Sepang si è conclusa con il miglior tempo di Pol Espargaró (KTM), che ha fermato il cronometro sull'1'59''691. Un crono di tutto rispetto, ma lontano dal record della pista. A sorprendere è stato soprattutto Ai Ogura (Aprilia), rookie e campione Moto2, che si è piazzato secondo a soli 171 millesimi da Espargaró. Tra i protagonisti di giornata, troviamo anche Takaaki Nakagami (Honda) e Dani Pedrosa (KTM), che hanno fatto segnare tempi interessanti, mentre più indietro Fermin Aldeguer (Ducati), Andrea Dovizioso (Yamaha, in veste di collaudatore) e Michele Pirro (Ducati). Da segnalare l'intenso lavoro di Lorenzo Savadori (Aprilia), che ha provato ben otto diverse RS-GP.

I tempi della prima giornata dello Shakedown Test di Sepang

Pos Pilota Moto Tempo 1 Pol Espargaro KTM 1’59”691 2 Ai Ogura Aprilia 1’59”862 3 Takaaki Nakagami Honda 1’59”888 4 Dani Pedrosa KTM 1’59”926 5 Fermin Aldeguer Ducati 2’00”053 6 Andrea Dovizioso Yamaha 2’00”881 7 Augusto Fernandez Yamaha 2’01”207 8 Michele Pirro Ducati 2’01”383 9 Lorenzo Savadori Aprilia 2’03”782

Day 2: Rins beffa Espargarò, Yamaha protagonista

La seconda giornata in pista è stata caratterizzata dal ritorno dei piloti della Yamaha, dopo aver saltato la prima giornata per partecipare alla presentazione del team a Kuala Lumpur. E la loro presenza si è fatta subito sentire, con Alex Rins che ha conquistato il miglior tempo di giornata (1'58''745) proprio negli ultimi minuti della sessione. La mattinata era iniziata con qualche goccia di pioggia, ma le condizioni della pista sono migliorate rapidamente, permettendo ai piloti di testare le nuove moto. Rins ha preceduto di soli 3 millesimi lo spagnolo Pol Espargaró (KTM), che aveva dominato la prima giornata di test. Terzo tempo per l'altra Yamaha, quella di Fabio Quartararo, staccato di 67 millesimi dal compagno di squadra. I rookie Ai Ogura (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati) hanno continuato a mostrare progressi, entrambi capaci di scendere sotto il muro dell'1'59''. Ogura si è confermato il più veloce tra gli esordienti, ma Aldeguer gli è rimasto vicino. Tra gli altri piloti in evidenza, troviamo Jack Miller (Yamaha), Dani Pedrosa (KTM), Aleix Espargaró (Honda) e Miguel Oliveira (Yamaha). Da segnalare anche i progressi di Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia), impegnati nello sviluppo delle rispettive moto.

I tempi della seconda giornata dello Shakedown Test di Sepang

Pos Pilota Moto Tempo 1 Alex Rins Yamaha 1'58”745 2 Pol Espargaro KTM 1'58”748 3 Fabio Quartararo Yamaha 1'58”812 4 Ai Ogura Aprilia 1'58”914 5 Fermin Aldeguer Ducati 1'58”930 6 Jack Miller Yamaha 1'59”152 7 Dani Pedrosa KTM 1'59”425 8 Aleix Espargaro Honda 1'59”714 9 Miguel Oliveira Yamaha 1'59”780 10 Takaaki Nakagami Honda 1'59”879 11 Michele Pirro Ducati 2'00”168 12 Augusto Fernandez Yamaha 2'00”351 13 Lorenzo Savadori Aprilia 2'00”921 14 Somkiat Chantra Honda 2'01”028

Day 3: Quartararo firma il tempo più veloce della tre-giorni

L'ultima giornata dello Shakedown di MotoGP a Sepang ha visto le Yamaha grandi protagoniste, con Fabio Quartararo e Jack Miller che hanno monopolizzato le prime due posizioni. Quartararo è stato l'unico pilota capace di scendere sotto il muro dell'1'58'', fermando il cronometro sull'1'57''794. Un tempo notevole, anche se distante dalla pole position dello scorso anno. Miller ha confermato i progressi mostrati nei giorni precedenti, chiudendo a poco più di tre decimi dal compagno di squadra. Ottima prestazione anche per Aleix Espargaró, che in sella alla Honda ha fatto segnare un tempo di poco superiore all'1'58'', dimostrando un buon feeling con la nuova moto. Tra i rookie, Ai Ogura (Aprilia) si è confermato il più veloce, migliorando sensibilmente rispetto alle giornate precedenti. Buona prova anche per Fermin Aldeguer (Ducati), che ha chiuso alle spalle di Ogura e di Pol Espargaró (KTM). Alex Rins (Yamaha) ha chiuso in settima posizione, mentre Miguel Oliveira (Yamaha) ha fatto registrare un buon miglioramento rispetto al Day 2. Da segnalare anche il debutto della nuova aerodinamica della Ducati Desmosedici GP25, portata in pista da Michele Pirro.

I tempi della terza giornata dello Shakedown Test di Sepang

Pos Pilota Moto Tempo 1 Fabio Quartararo Yamaha 1'57”794 2 Jack Miller Yamaha 1'58”103 3 Aleix Espargaro Honda 1'58”106 4 Ai Ogura Aprilia 1'58”208 5 Pol Espargaro KTM 1'58”291 6 Fermin Aldeguer Ducati 1'58”421 7 Alex Rins Yamaha 1'58”489 8 Miguel Oliveira Yamaha 1'58”526 9 Dani Pedrosa KTM 1'59”080 10 Michele Pirro Ducati 1'59”508 11 Lorenzo Savadori Aprilia 1'59”843 12 Test Rider Yamaha Yamaha 2'00”115 13 Somkiat Chantra Honda 2'00”550

I prossimi appuntamenti

Archiviato lo Shakedown, i team potranno rifiatare per un paio di giorni, ufficialmente di riposo, prima di tornare in pista sempre sul Sepang International Circuit per i test collettivi, che si svolgeranno dal 5 al 7 febbraio, e cioè da mercoledì a venerdì prossimo. Sarà la prima occasione per vedere tutti i piloti della stagione 2025 schierati insieme sulle nuove moto: ci sara da divertirsi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/02/2025