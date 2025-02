Ecco lo Yamaha Factory Team di Quartararo e Rins e il Prima Pramac Racing di Miller e Oliveira

Nella serata di ieri a Kuala Lumpur, nella tarda mattinata italiana, sono stati presentati congiuntamente i team che la Yamaha porterà in pista nel motomondiale 2025. Con l'hashtag #TheBlueShift (lo spostamento verso il blu), la casa giapponese ha lanciato in un unico colpo sia il factory team, il Monster Energy Yamaha MotoGP di Fabio Quartararo e Alex Rins, sia il nuovissimo team satellite ereditato dalla Ducati, il Prima Pramac Racing di Jack Miller e Miguel Oliveira. Nel corso di una presentazione con tutti i crismi sono stati tolti i veli alle due M1 che dovrebbero ripotare laddove era abituata a stare la casa giapponese, a provarci ci sarà anche una bella fetta di Italia, con i team (uno giapponese e l'altro italianissimo) guidati dai due team principal Massimo Meregalli e Gino Borsoi. Di seguito il video completo della presentazione, le immagini delle quattro moto e le parole dei protagonisti.

Il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

Fabio Quartararo

“È l’inizio di una nuova stagione per la MotoGP e di un nuovo capitolo per Yamaha. Come pilota sei sempre entusiasta all’idea di cominciare, provare la nuova moto e vedere la livrea in azione. La soluzione, con più blu, mi piace molto. In pista sarà bella da vedere. Il primo test sarà più emozionante del solito, perché Yamaha ha avviato un grande progetto insieme a Pramac. So che tutti sono impazienti di iniziare a lavorare nei test precampionato. Ciò mi rende ancora più motivato. Mi sono allenato senza sosta e mi sento a un buon livello. Credo di essere più in forma di sempre, non vedo l'ora di iniziare e vedere il pubblico che fa il tifo per noi''

Alex Rins

Alex Rins

“La motivazione è alta in Yamaha sia nel nostro team che nelle altre squadre del gruppo. C’è fermento, in vista di ciò che verrà. Il 2024 non è stato facile, certo, ma ormai è alle spalle. Ora siamo nel 2025, abbiamo il pieno supporto di Yamaha e l'aiuto della formazione Pramac. Ho trascorso la fase precampionato lavorando sodo e allenandomi parecchio. L’obiettivo è essere al massimo già dal primo test di Sepang. Sono eccitato e impaziente”.

Jack Miller

Jack Miller

“Sono davvero entusiasta di iniziare la stagione. Il test che abbiamo fatto a Barcellona nel novembre scorso è stato solo un assaggio, il vero lavoro inizia adesso. Sono stato in contatto con i ragazzi che erano in Giappone per lavorare sulla M1 e da quello che mi hanno detto ci sono molte idee e parti interessanti da provare. Sembrano tutti molto gasati per questa nuova avventura targata Prima Pramac Yamaha MotoGP. Lo stesso vale per me. Non vedo l'ora di salire sulla moto e lavorare sodo, cercando di fare i passi giusti nella direzione corretta. Voglio essere pronto fin dalla prima gara, in Thailandia. Tornare nella famiglia Pramac è fantastico. Con Campinoti ho un ottimo rapporto. Lo stesso per Gino Borsoi e tutti gli altri. Mi hanno accolto a braccia aperte. È un progetto nuovo, certo. Proprio per questo, è bello iniziarlo circondati da tante facce familiari. Mi sento a casa. Spero di divertirmi come negli anni precedenti. Anzi di più”.

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

“L'inizio di una nuova stagione è sempre un momento speciale. Sono molto motivato per questa nuova sfida con Prima Pramac Yamaha MotoGP. I risultati ottenuti dalla squadra lo scorso anno, con la vittoria del campionato piloti nella classe regina, hanno mostrato che la dedizione, il duro lavoro e la passione possono fare la differenza e portare al successo. Questa squadra è eccezionalmente competitiva. Con il sostegno di Yamaha, sono fiducioso che possiamo intraprendere un progetto a lungo termine che raggiungerà un successo significativo in un tempo relativamente breve. Sono curioso di scoprire come si svilupperà questa sfida e non vedo l'ora di salire sulla moto per iniziare a lavorare nei test invernali, in Malesia e Thailandia. Il mio obiettivo è essere il più preparato possibile per l'inizio della stagione. Un grazie a Campinoti, a Pramac Racing e alla Yamaha per questa opportunità. Darò il massimo, lo prometto. Le ultime due stagioni sono state difficili per me, sia fisicamente che mentalmente. Recuperare da gravi infortuni è sempre impegnativo, ci vuole tempo per ritrovare costanza e ritmo. Avere un forte legame con il proprio team è fondamentale: nel breve tempo trascorso finora con Ferraccioli, il mio nuovo capotecnico, ho avvertito una grande intesa. Sarà fondamentale, per lavorare e affrontare al meglio la stagione”.

Massimo Meregalli

Massimo Meregalli

“Solitamente, siamo abituati a presentare la squadra da soli, ma quest’anno abbiamo preso parte a un evento più ampio insieme ai nuovi team Pramac MotoGP e Moto2. È incoraggiante vedere Yamaha crescere, accogliendo nuovi team, nuovi talenti, altri piloti, collaudatori e personale. Questo dimostra quanto Yamaha sia determinata per il 2025, e il nostro obiettivo comune è riportarla sul podio e tornare a vincere nella classe MotoGP. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Fabio e Alex – afferma il manager italiano parlando dei due piloti ufficiali – fossero i più adatti per continuare il progetto del team. Il loro talento, la determinazione e la capacità di sviluppare la moto e di sfruttare al massimo la YZR-M1 li rendono una scelta naturale. Come sempre, avranno il pieno sostegno del nostro team. Sarà una stagione molto impegnativa, ma la consideriamo un’opportunità più che un ostacolo”.

Gino Borsoi

Gino Borsoi

“La partnership tra Pramac Racing e Yamaha, che ci vede come estensione del team ufficiale in MotoGP, rappresenta un’opportunità unica ed entusiasmante. Questa collaborazione ci permette di lavorare con uno dei costruttori più blasonati e vincenti della storia. L’impressionante palmarès di Yamaha testimonia la sua grandezza. Considerati i risultati ottenuti nelle recenti stagioni, questo accordo è una scelta strategica. Dopo le prime settimane di lavoro insieme, sono convinto che questa alleanza consentirà a Yamaha di riconquistare il posto che le spetta tra i leader della MotoGP. Questo progetto, soprattutto in questa stagione inaugurale, si distingue per la sfida di un cambio di mentalità: la nostra priorità passa dal puntare a vincere le gare al concentrarci su sviluppo e collaborazione, con l’obiettivo di riportare Yamaha sul podio nel minor tempo possibile. Per questo, abbiamo selezionato due piloti di talento con esperienze diverse, così da ottimizzare il flusso di dati e feedback, supportando il team e Yamaha nella creazione di una moto bilanciata, adatta a stili di guida differenti”.

MotoGP 2025 Prima Pramac Racing, Jack Miller e Miguel Oliveira. Credits: Yamaha MotoGP

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/02/2025