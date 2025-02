Test Sepang 2025: Morbidelli il più veloce del day-2. Bagnaia cresce, Marquez cala

Franco Morbidelli si prende la scena nel secondo giorno di test invernali MotoGP a Sepang, chiudendo con il miglior tempo in 1:57.210. Il pilota del team VR46 conosce molto bene la moto che sta testando, essendo la stessa identica che guidava lo scorso anno nel team Pramac, e grazie anche a questo feeling è stato l’unico ad avvicinare il muro dei 117 secondi, precedendo Fabio Quartararo (+0.114), che si conferma veloce dopo aver dominato lo shakedown e la prima giornata di test, segno che la Yamaha è sulla giusta strada per ritornare competitiva. Terza piazza per Alex Marquez, staccato di appena 16 millesimi dal francese, segno che la Ducati del team Gresini può essere una sorpresa in questa stagione, anche con il giovane Fermin Aldeguer che continua a impressionare, chiudendo quarto a soli 0.205 dal leader, dimostrando una sorprendente costanza in questi test. Quinta posizione per Francesco Bagnaia, il due volte iridato MotoGP che ha migliorato sensibilmente il feeling rispetto a mercoledì, riducendo il distacco e lavorando sul passo gara.

Doppia caduta rossa

Yamaha si conferma competitiva, con ben tre moto nella top ten: oltre a Quartararo, spiccano Miguel Oliveira (8°) e Jack Miller (10°), mentre Alex Rins chiude 13° con la seconda M1 ufficiale. Ducati mostra invece segnali contrastanti: Bagnaia si dice soddisfatto, nonostante una scivolata senza conseguenze alla curva 15, mentre Marc Marquez finisce a terra alla curva 9 dopo un guasto tecnico a inizio giornata. Il pilota spagnolo ha perso tempo prezioso ai box e ha chiuso solo 14°, ma sorprende la sua totale sintonia con Pecco: ''Per la prima volta in carriera, ho esattamente le stesse sensazioni del mio compagno di squadra'', ha dichiarato il campione in carica. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per lo sviluppo della Desmosedici.

Honda e KTM in crescita

Tra chi può sorridere c'è anche Joan Mir, che porta la Honda HRC Castrol al sesto posto per il secondo giorno consecutivo, nonostante abbia perso il suo giro migliore per un problema di carburante, ma la sua prestazione è incoraggiante per la casa giapponese. Johann Zarco chiude 12°, mentre Luca Marini, ancora alla ricerca del miglior assetto, termina 15°. Buoni segnali anche per KTM: Pedro Acosta risale fino al settimo posto, continuando la sua progressione nonostante una caduta al mattino che gli ha fatto perdere tempo prezioso in pista. Il giovane spagnolo ha mostrato un ottimo adattamento alla MotoGP, confermando il potenziale visto nei giorni scorsi. Maverick Viñales e Enea Bastianini restano indietro con le KTM del team Tech3, chiudendo rispettivamente 16° e 17°. Ancora difficoltà per Aprilia, con Bezzecchi unico in top ten (9°), mentre Jorge Martin e Raul Fernandez restano ai box dopo gli infortuni di ieri. Venerdì l’ultima giornata di test, con i piloti pronti a cercare il giro record.

La classifica del day-2 dei test MotoGP di Sepang 2025

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Franco Morbidelli Ducati 1:57.210 57 2 Fabio Quartararo Yamaha 1:57.324 +0.114 47 3 Alex Marquez Ducati 1:57.340 +0.130 52 4 Fermin Aldeguer Ducati 1:57.545 +0.335 26 5 Francesco Bagnaia Ducati 1:57.652 +0.442 42 6 Joan Mir Honda 1:57.791 +0.581 51 7 Pedro Acosta KTM 1:57.805 +0.595 44 8 Miguel Oliveira Yamaha 1:57.971 +0.761 55 9 Marco Bezzecchi Aprilia 1:57.995 +0.785 61 10 Jack Miller Yamaha 1:58.005 +0.795 54 11 Brad Binder KTM 1:58.132 +0.922 61 12 Johan Zarco Honda 1:58.138 +0.928 54 13 Alex Rins Yamaha 1:58.275 +1.065 60 14 Marc Marquez Ducati 1:58.447 +1.237 45 15 Luca Marini Honda 1:58.518 +1.308 56 16 Maverick Viñales KTM 1:58.524 +1.314 61 17 Enea Bastianini KTM 1:58.532 +1.322 51 18 Ai Ogura Aprilia 1:58.611 +1.401 60 19 Augusto Fernandez Yamaha 1:58.697 +1.487 37 20 Somkiat Chantra Honda 1:59.038 +1.828 65 21 Michele Pirro Ducati 1:59.406 +2.196 46 22 Lorenzo Savadori Aprilia 1:59.771 +2.561 51

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/02/2025