Ecco il Ducati Lenovo Team di Francesco Bagnaia e Marc Marquez - Segui LIVE

Come da recente tradizione, dalle nevi di Madonna di Campiglio la Ducati lancia la stagione della conferma, quella più difficile perché dovrà sancire il predominio della casa italiana in un mondiale che lo scorso anno l'ha vista vincere ben 19 delle 20 gare in programma nel mondiale 2024. E i numeri dello stesso Lenovo Team, anche se il titolo piloti è sfuggito per un nulla a Pecco Bagnaia, sono grande parte del bottino complessivo di Borgo Panigale, grazie alle 11 affermazioni del due volte iridato MotoGP e alle 2 del suo ex compagno di squadra Enea Bastianini. 13 vittorie che sono servite per conquistare a mani basse il titolo team, così come quello costruttori. Il grande obiettivo del 2025, però, è quello di riportare sulla moto rossa il numero 1 che Jorge Martin si è portato via in Aprilia, e la coppia costruita da Claudio Domenicali è a dir poco spaziale. Al fianco di Bagnaia ci sarà infatti Marc Marquez, l'otto volte iridato (sei delle quali in MotoGP) sarà accanto al 3 volte campione (2 in MotoGP, come già accennato). Una coppia da 8 titoli che ha pochi eguali nella storia del motorsport (Gli unici ad aver fatto meglio furono Rossi e Lorenzo che nel 2016 sotto il tetto del box Yamaha misero insieme 10 titoli). Di seguito potete seguire la presentazione in diretta e, poi, riviverla quando volete. Di seguito troverete poi le dichiarazioni di tutti i protagonsti del Ducati Lenovo Team e le immagini della nuova Ducati Desmosedici GP25.

Le parole dei protagonisti

Francesco Bagnaia

“Sarà la quinta stagione con il Ducati Lenovo Team, abbiamo dimostrato di essere una squadra e un gruppo di lavoro davvero affiatato. Tornerò in pista con il 63 dopo un 2024 che non mi ha regalato la gioia più grande, quella del titolo, ma che è stato molto combattuto e dove ho raggiunto diversi record a livello di vittorie e primati. Ho imparato tanto, ho cercato di fare tesoro di tutto e le sensazioni in sella alla moto, a Barcellona nel test dopo il GP, sono state subito positive. Avrò un nuovo compagno di squadra, un pilota forte e competitivo e, insieme, possiamo portare lo sviluppo della moto ad un livello ancora superiore. Sarà impegnativo, cercherò di non lasciare nulla di intentato e di affrontare la stagione con lo spirito di sempre”.

Marc Marquez

“Sono davvero felice di indossare i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team. È emozionante essere qui a Madonna di Campiglio per iniziare una nuova stagione della MotoGP che segna l'inizio di quella che considero la sfida più importante della mia carriera. Durante l’inverno ho staccato un po' ma ho sfruttato anche tutto il tempo a disposizione per allenarmi duramente e mi sento pronto ad affrontare un nuovo anno che sarà molto intenso ed entusiasmante. Non vedo l'ora di proseguire il lavoro iniziato nei test di Montmeló lo scorso novembre e di tornare in sella alla moto a Sepang e poi a Buriram. Il mio primo obiettivo a breve termine è divertirmi alla guida, perché so che se ci riesco tutto il resto arriverà. Come ho detto tante volte, quando sei un pilota di una squadra ufficiale, l'obiettivo finale non può che essere quello di essere competitivi in ogni gara, conquistare podi e vittorie e provare a lottare per il Campionato. Nei giorni che ho condiviso con il Team fino ad oggi, l'ambiente di lavoro è stato davvero fantastico e non vedo l'ora di tornare a guidare la Desmosedici GP. Colgo l’occasione per ringraziare Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli e Davide Tardozzi per la fiducia e la calorosa accoglienza che mi hanno riservato. Sono convinto che ci divertiremo molto”.

Gigi Dall'Igna

“Come sempre Madonna di Campiglio ci accoglie nella sua cornice davvero suggestiva per la presentazione del Ducati Lenovo Team. Dopo un’annata da record, in termini di prestazioni e risultati, il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo continuare a migliorarci, anche se ogni anno, considerati i numeri e le statistiche, è sempre più difficile. Siamo molto orgogliosi di tutto il gruppo di lavoro e siamo pronti ad affrontare una nuova sfida in MotoGP, da sempre la massima espressione delle competizioni motociclistiche. Le aspettative sono alte, è normale, perché abbiamo un pacchetto tecnico d’eccellenza e una coppia di piloti che non ha bisogno di presentazioni con ben 11 titoli Mondiali tra le varie categorie. Sono probabilmente tra i più forti dell’intera griglia MotoGP: Pecco (Bagnaia) rimane un riferimento per Ducati e Marc (Márquez) sono sicuro sarà in grado di ambientarsi nella squadra e di dimostrare tutto il suo talento. Sappiamo che le altre case costruttrici si stanno impegnando fortemente e mi aspetto una competizione ancora più elevata dove Ducati Corse potrà dire la sua”.

Claudio Domenicali

“La presentazione del Ducati Lenovo Team 2025 è un momento importante per l’azienda. Il nostro obiettivo di miglioramento continuo ha guidato le scelte per questa stagione e siamo sicuri che un team con due campioni come Pecco e Marc sarà di stimolo per tutta la squadra. Il contributo reciproco che possono dare Pecco, grande interprete e conoscitore del pacchetto Ducati con cui negli ultimi anni ha vinto più di ogni altro e Marc, pilota di indiscutibile talento ed esperienza sarà di grande valore. In questi anni abbiamo sempre creduto nelle nostre capacità, e potendo investire su un sistema abbiamo costruito il nostro miglior momento di sempre: dal punto di vista sportivo, creando la moto più veloce in griglia e attirando i piloti più forti di questa generazione e dal punto di vista aziendale, applicando questo metodo vincente anche nella progettazione, nel design e nello sviluppo del prodotto di serie. Il 2025 si prospetta ricco di sfide che ci prepariamo ad affrontare forti di una gamma prodotto fatta di moto leggere e tecnologiche e di un team straordinario che promette uno spettacolo senza precedenti''.

20/01/2025