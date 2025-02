Ecco il team Honda HRC Castrol di Luca Marini e Joan Mir

Honda: anno ''Zero''. Nella mattinata italiana la casa giapponese ha tolto i veli da Jakarta, Indonesia, alle nuove RC213V del team Honda HRC Castrol che saranno affidate, anche quest'anno, a Luca Marini e a Joan Mir. I due piloti sono chiamati a proseguire il duro lavoro di sviluppo intrapreso lo scorso anno, cercando di portare anche a casa qualche risultato nel contempo. Dopo più di un quarto di secolo, cambiano inoltre i colori della livrea e lo sponsor principale, con Repsol che lascia il posto a Castrol e i toni arancioni che virano verso il rosso e il blu di bandiera. Di seguito il video della presentazione, le parole dei protagonisti e, soprattutto, le immagini delle nuove moto.

Il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

Joan Mir

“Prima di tutto, devo dire che la moto ha un aspetto incredibile: i nuovi colori sono diversi da quelli che abbiamo visto in passato, ma sono forti e sarà un piacere indossarli. Affrontiamo questa nuova stagione con obiettivi chiari, continuando a lavorare per migliorare la moto, il team e noi stessi. L’inizio dell’anno sarà intenso, con due test subito dopo l’inverno, ma questo ci permetterà di riprendere rapidamente il ritmo. Sono curioso di vedere il lavoro svolto dai nostri ingegneri e dai nostri nuovi partner di Castrol durante l’inverno”.

Luca Marini

“È fantastico essere qui a Giacarta, in Indonesia, per svelare questi nuovi colori: la passione della gente per le moto, la MotoGP e Honda è incredibile. Dalla stagione 2024 abbiamo imparato molto, siamo riusciti a concluderla in un modo migliore e il nostro obiettivo per il 2025 è continuare a migliorare. So quanto duramente lavora ogni membro di questo progetto e sono determinato a dare sempre il massimo in pista per aiutare il team. Già lo scorso anno abbiamo visto progressi e sono sicuro che anche quest'anno ne faremo altri, con questi splendidi colori”.

Alberto Puig

“Un'altra stagione è alle porte e dobbiamo affrontarla come ogni anno: con obiettivi chiari e un piano per raggiungerli. Sappiamo di cosa è capace Joan Mir, essendo un due volte Campione del Mondo, e lui sa quali sono i suoi obiettivi per l'anno. Lo scorso anno abbiamo visto la crescita costante di Luca Marini durante la stagione, e deve continuare su questa strada. Da parte nostra, come Honda HRC, dobbiamo continuare a lavorare per fornire ai piloti il miglior equipaggiamento possibile affinché possano esprimersi al meglio. Siamo lieti di accogliere Castrol in questo progetto, con l'obiettivo di raggiungere insieme futuri successi”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/02/2025