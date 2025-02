MotoGP 2025: a Bangkok in scena il "season launch" tra tuktuk, templi e rombi di motori

Dopo intense settimane di presentazioni e test, la MotoGP approda in Thailandia dove - in vista degli ultimi test stagionali previsti per questa settimana - ha fatto il suo ingresso trionfale a Bangkok con il primo ''Season Launch'' della sua storia. Una domenica da ricordare, ricca di eventi per i fan presenti e per gli spettatori collegati da tutto il mondo. Nel cuore della capitale thailandese ha risuonato il rombo dei motori, mentre migliaia di appassionati hanno assistito a uno show senza precedenti assiepati dietro alle balaustre.

MotoGP Season Launch 2025, Bangkok. Credits: MotoGP.com

Icone tra i templi

Il weekend si è aperto con un’immagine suggestiva: la prima foto ufficiale della stagione scattata davanti al suggestivo Marble Temple. Questo famoso tempio, con la sua architettura tradizionale, ha fatto da sfondo perfetto per immortalare l’inizio di una nuova avventura MotoGP. Peccato che nella foto con i piloti in sella manchino il campione del mondo in carica Jorge Martin, oltre a Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, i tre assenti del giorno, tutti usciti malconci dalla prima giornata di test a Sepang.

MotoGP Season Launch 2025, Bangkok. Credits: MotoGP.com

Moto sui tuktuk in fila dietro alla Safety Car

Le moto non potevano che arrivare in modo spettacolare al Mable Temple, perciò, scortate dalla nuova BMW M Safety Car, i bolidi della MotoGP hanno attraversato le strade di Bangkok a bordo dei celebri tuktuk, annunciando la loro presenza a tutta la città. La parata ha creato un’atmosfera elettrizzante, culminata con l’arrivo dei protagonisti per le foto ufficiali.

MotoGP Season Launch 2025, Bangkok. Credits: MotoGP.com

Lo show in strada

Dopo la sessione fotografica, i piloti si sono diretti verso il cuore dell’evento: lo street e stage show. In sella a moto stradali, hanno completato un giro attorno all’isolato prima di entrare nell’area principale di ONE Bangkok. Il pubblico ha potuto assistere a esibizioni spettacolari, tra cui i burn-out senza freni di Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) e Jack Miller (Prima Pramac Racing), che hanno acceso la folla con il fumo dei loro pneumatici. Tra i più acclamati Pecco Bagnaia, Marc Marquez e... Somkiat Chantra, l'idolo di casa.

MotoGP Season Launch 2025, Bangkok. Credits: MotoGP.com

MotoGP sul palco

Il culmine dell’evento è stato il momento in cui ogni casa costruttrice ha portato le proprie moto sul palco. Davanti a un pubblico entusiasta, i piloti hanno dato gas, facendo ruggire i motori e regalando ai presenti un assaggio del sound inconfondibile della MotoGP. Un’esperienza unica e persino gratuita per i fan accorsi. Dopo le chiacchiere e le foto, c'è stato tempo per un'ultima foto ricordo con tutte le luci dei telefonini accesi e i 19 piloti presenti sul palco.

MotoGP Season Launch 2025, Bangkok. Credits: MotoGP.com

Un ponte verso Buriram: il conto alla rovescia è iniziato

Il grande spettacolo di Bangkok è stato il prologo perfetto per l’inizio della stagione, che scatterà ufficialmente tra poche settimane a Buriram, sul Chang International Circuit. Per i tifosi thailandesi è stato un assaggio di quello che li aspetta, mentre per chi si è appena avvicinato alla MotoGP è stata un'opportunità per scoprire l’adrenalina di questo sport. Per chi volesse rivedere tutto lo show, è disponibile sul canale YouTube ufficiale della MotoGP, basta cliccare qui per godersi le circa due ore di show!

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/02/2025