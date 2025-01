Ecco il team Trackhouse Racing MotoGP Aprilia di Fernandez e Ogura

Nel mattino americano, alle 18 di sera orario italiano, è stato presentato a Charlotte (Nord Carolina) il primo team degli undici iscritti alla MotoGP 2025. Parliamo del Trackhouse Racing MotoGP, la squadra satellite dell'Aprilia che lo scorso anno ha preso il posto del RNF Racing, uscito burroscosamente dal circo a due ruote (per ripetute infrazioni e violazioni dell'accordo di partecipazione). La squadra a stelle e strisce ha dimostrato di credere nel progetto, ingaggiando una figura di primissimo piano nel mondo delle due ruote come Davide Brivio al termine dello scorso anno. Per la stagione 2025 cambia anche uno dei due piloti: al fianco dell'iberico Raul Fernandez ci sarà il giapponese Ai Ogura, fresco campione della Moto2, che prende il posto del portoghese Miguel Oliveira. Il proprietario è semper Justin Marks, ex pilota e imprenditore che gestisce l'omonimo team nella NASCAR americana, tra l'altro presentato oggi insieme all squadra a due ruote. Di seguito le immagini della presentazione e le parole dei protagonisti.

Il video della presentazione

Le parole dei protagonisti

Raul Fernandez

“Mi sono dedicato molto a me stesso, apportando alcune modifiche alla mentalità e agli approcci nell’allenamento. A Barcellona non abbiamo sperimentato molto, ma a Sepang vedremo a che livello siamo con Aprilia. Abbiamo anche introdotto qualche nuovo membro nel box, un cambiamento positivo. Non vedo l’ora di testare la nuova moto! Qual è il mio obiettivo per la stagione MotoGP 2025? Dare il massimo e, prima di tutto, divertirmi. I risultati contano, ma è importante rimanere tranquillo e non focalizzarmi esclusivamente su quelli”.

Ai Ogura

“Quest’inverno mi sono allenato moltissimo. Sono davvero emozionato, perché sarà tutto nuovo per me: la moto, i colori, il team con cui lavorerò... Avremo otto giorni di test, i primi tra un paio di settimane, e non vedo l’ora di cominciare! Qual è l’obiettivo per la stagione 2025? Non ne ho uno specifico, non penso alla top 10 o al titolo di miglior rookie. Voglio solo conoscere a fondo la moto e dare il massimo in ogni Gran Premio. Poi vedremo come andranno le cose”.

Davide Brivio

“È stato un inverno decisamente intenso, ma siamo impazienti di iniziare la nuova stagione. Il team sta ultimando l’assemblaggio delle nuove moto, pronte per essere spedite a Sepang. Non vediamo l’ora di essere in Malesia per metterle alla prova. Ci sono tante novità per quest’anno. La moto sarà completamente rinnovata, con l’Aprilia 2025. Inoltre, abbiamo Raul, al suo quarto anno in MotoGP e al secondo con Trackhouse. Speriamo che sia pronto a esprimere tutto il suo potenziale. E, naturalmente, siamo entusiasti di avere Ai, campione del mondo di Moto2. Credo che abbiamo una squadra giovane e talentuosa. Ora sta a noi fare un ottimo lavoro”.

Justin Marks

“Sonom molto emozionato, nella nostra prima stagione di MotoGP abbiamo imparato molto, era tutto nuovo per noi, ogni weekend abbiamo imparato come funziona la MotoGP, lo sport più emozionante del mondo, potrei parlare per ore ma, in sintesi, la tecnologia, come comportarci su ogni differente circuito, e abbiamo imparato molto anche nella off-seasno. Il prossimo passo sarà essere competitivi in pista. Le nostre aspettative sono di fare un grosso step e magari di conquistare qualche podio”.

