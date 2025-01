Ecco il team Gresini Racing MotoGP Ducati di Alex Marquez e Aldeguer

Nella serata di sabato, a Imola, il team Gresini Racing è stato il terzo a persentarsi in vista della stagione 2025 dopo il Trackhouse Racing e l'Aprilia Racing. Orfano di Marc Marquez, la scuderia fondata dal compianto Fausto e ora diretta dalla moglie Nadia Padovani potrà contare nuovamente sull'esperienza di Alex Marquez, fratello del campionissimo migrato nel team ufficiale, e sulla freschezza del giovanissimo Fermin Aldeguer.

Il video della presentazione

Clicca qui per aprire il link su YouTube

Le parole dei protagonisti

MotoGP 2025: presentazione team Gresini Racing, Alex Marquez

Alex Marquez

“Inizio il mio terzo anno con questa squadra e l’inverno è stato particolarmente lungo, devo ammettere. L’anno è finito bene ed è quasi il momento di tornare all’azione. I nuovi colori sono bellissimi e spero che piacciano a tutti. Vogliamo che questi colori vengano accompagnati da grandi risultati e da parte mia ho fatto il massimo in questa off season per arrivare preparato fisicamente e mentalmente al 2025”.

MotoGP 2025: presentazione team Gresini Racing, Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

“È la mia prima volta per tante cose, e la mia prima presentazione da pilota MotoGP. Il nuovo disegno della moto è fantastico e molto aggressivo, e credo che si associ molto bene allo spirito di questa squadra che da anni dimostra di essere una grande realtà. La voglia di tornare in pista è tanta, ma questa presentazione è già un bel passo di avvicinamento verso questa stagione 2025”.

MotoGP 2025: presentazione team Gresini Racing

Nadia Padovani

“Ci lasciamo alle spalle un grande 2024, e abbracciamo con forza un 2025 in cui le aspettative rimangono alte. Abbiamo un team con esperienza, due piloti di grande talento, e una gran voglia di continuare a stupire come dal 2022 ad oggi…Fermin è appena arrivato, ma è già entrato nei nostri cuori, mentre Alex sono convinta che possa e debba lottare per la top five in tutti i weekend di gara. Siamo felicissimi di questo nuovo progetto e la moto ha un tocco magico con questo cromato un po’ ovunque. Siamo pronti!”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2025