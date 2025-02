Brad Pitt lotta in pista con Verstappen? È il nuovo trailer del film F1 mostrato al Super Bowl

Brad Pitt che battaglia ruota a ruota con Max Verstappen in un GP di Formula 1? Sono le magie, esattamente a metà strada tra realtà e finzione, che solo il cinema ci può regalare. E che potremo vedere nelle sale con i nostri occhi già quest’estate, dopo la fine delleriprese che hanno accompagnato gran parte dei GP delle ultime due stagioni. Stavolta, però, non si tratta di un’opera documentaristica (seppur con qualche licenza) come il Drive To Survive di Netflix, ma di una vera opera di totale finzione, seppur con la partecipazione dei team e dei piloti che sono i protagonisti dei veri gran premi.

Il nuovo trailer del film F1 mostrato al Super Bowl

È per questo che, nel nuovo trailer del film mostrato durante una delle pause pubblicitarie del Super Bowl – il gran finale del campionato di football americano, che si è giocato nella notte italiana e che vedeva scontrarsi i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs (qui il resoconto del match) – è possibile scorgere un riconoscibilissimo Brad Pitt sorpassare a ruotate la Red Bull di Max Verstappen, percorrere l'Eau Rouge di Spa-Francorchamps o danneggiarsi dopo un contatto con un’Alpine. Una commistione tra realtà e finzione cinematografica che non è un caso: il film, che si chiamerà semplicemente “F1” e che vede Apple TV+ ma anche Lewis Hamilton tra i produttori, ha infatti comprato i diritti commerciali del Mondiale e dunque può mostrare i veri loghi i veri protagonisti del paddock.

La trama del nuovo film con Brad Pitt

Ovviamente la trama sarà incentrata su una vicenda di fantasia pensata per acchiappare le attenzioni anche dei non super appassionati di corse. La storia ruota proprio attorno a Brad Pitt o, meglio, all’ex pilota fittizio Sonny Hayes da lui interpretato: ritiratosi dalla Formula 1 dopo un grave incidente negli anni ’90, Hayes torna in macchina per fare da mentore al giovane talento Joshua Pearce (Damson Idris). I due diventano così compagni di squadra nelteam APXGP, di proprietà di Ruben (Javier Bardem) e cioè di un vecchio amico del personaggio impersonato da Pitt.

Ambizioni e budget dakolossal

Il risultato, almeno a giudicare dagli effetti speciali che si vedono nei primi trailer ufficiali e dal budget investito, promette di essere quello di un kolossal. Le colonne sonore sono infatti del compositore e due volte premio Oscar, Hans Zimmer (Il Re Leone, 1995 e Dune, 2022) e con la regia di Joseph Kosinski, lanciatissimo nell’industria di Hollywood dopo il successo di Top Gun: Maverick. Il film F1 con Brad Pitt uscirà al cinema in tutto il mondo e anche in Italia mercoledì 25 giugno 2025, mentre nei cinema statunitensi sarà distribuito due giorni dopo, il 27 giugno.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 10/02/2025