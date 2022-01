Metti un film sulla F1 con Brad Pitt e Lewis Hamilton...

CIRCUS DA GRANDE SCHERMO Solleticata dal successo mondiale di 'Drive to Survive', Hollywood è tornata a guardare con interesse al mondo della F1. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla California riportano i dettagli dell'interessante progetto portato avanti dagli Apple Studios e che vede come attore protagonista nientemeno che Brad Pitt. Per realizzare il film non si sta badando a spese - con un budget stimato attorno ai 140 milioni di dollari - e trattative sono in corso per assicurarsi dei nomi che potrebbero firmare qualcosa destinato a lasciare il segno.

GRANDI FIRME Le ultime novità sono state riportate dal sito specializzato in notizie di intrattenimento Deadline. Il ruolo di regista dovrebbe essere assegnato a Joseph Kosinski, già autore di film come 'Tron: Legacy', 'Oblivion' e il nuovo 'Top Gun 2' atteso per quest'anno. Con lui, anche lo sceneggiatore della Paramount Ehren Kruger e il produttore Jerry Bruckheimer, il quale in passato ha lavorato al primo 'Top Gun' e soprattutto a 'Giorni di Tuono', film con Tom Cruise ambientato nel mondo delle corse NASCAR.

LA TRAMA Deadline riporta anche un'anticipazione di quella che dovrebbe essere la storia narrata dal nuovo film. Brad Pitt interpreterà un pilota che dopo essersi ritirato torna alle corse per fare da mentore a un nuovo talento. Una storia che ricorda molto quella raccontata dal deludente 'Driven', film di Sylvester Stallone uscito nel 2001 e che, in teoria, avrebbe dovuto raccontare una storia realistica ambientata in F1, salvo risultare un prodotto davvero deludente per gli appassionati.

IL RUOLO DI HAMILTON Per la realizzazione di questo film, Apples Studios sta coinvolgendo anche Lewis Hamilton. Il britannico ha molte conoscenze nel mondo di Hollywood, tanto che per lui si è prospettata una carriera cinematografica al termine di quella da pilota. Non è ancora chiare il ruolo che avrebbe il sette volte iridato in questa produzione, ma per lui è probabile un cameo di alto profilo all'interno della pellicola.

