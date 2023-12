Verstappen snobba il film sulla Formula 1 con Brad Pitt: "Non mi interessa più di tanto"

L'attesa per il film ambientanto nel mondo della F1, prodotto da Apple Studios con la consulenza di Lewis Hamilton e che vede come protagonista principale una superstar di Hollywood come Brad Pitt è cresciuta a dismisura soprattutto dopo la registrazione di alcune scene durante i weekend di gara della stagione 2023. La speranza, per gli appassionati, è di poter godersi finalmente un film ambientato nel Circus che abbia un minimo di credibilità, lasciandosi alle spalle i deludenti tentativi del passato su cui spicca il celeberrimo - e decisamente dimenticabile - 'Driven' realizzato da Sylvester Stallone nel 2001.

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: la livrea del team immaginario APXGP protagonista del film Apex | Foto: F1.com

MAX POCO INTERESSATO Chi non sembra però subire il fascino di questa produzione è nientemeno che il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha spiegato alla testata olandese Formule1.nl i motivi per cui non è particolarmente interessante all'uscita del film: ''Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e così via, quei ruoli mi sono rimasti impressi. Mi piacciono i film e Brad Pitt è ovviamente un super attore. Prima del GP Stati Uniti ad Austin, ho visto alcuni spezzoni del nuovo film. Sono stati mostrati durante la riunione dei piloti con la spiegazione di come avevano filmato il tutto. Bello da vedere, ma non mi interessa più di tanto. Non ho bisogno di vedere un film sul mio sport''.

BOCCIATURA NETTA Negli anni passati, lo stesso Verstappen era stato piuttosto polemico nei confronti di 'Drive to Survive', la docuserie di Netflix con i retroscena delle ultime stagioni di F1. L'olandese aveva accusato i produttori di drammatizzare i racconti e gli eventi per creare rivalità che in realtà non esistono ma che rendono più accattivamente la narrazione. Si capisce dunque come un film che narra una storia totalmente inventata nel mondo della F1 possa lasciarlo indifferente: ''Questo film è ovviamente una storia inventata e tutto è sempre eccessivamente drammatizzato, devi amarlo. Personalmente non ho molto a che fare con questo'' ha concluso il tre volte iridato. Il titolo e òa data di uscita della pellicola devono ancora essere comunicati.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/12/2023