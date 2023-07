F1 Silverstone, ecco la livrea della macchina protagonista del film di Brad Pitt

Quello di Silverstone sarà il decimo weekend del Mondiale 2023 di Formula 1, ma anche il primo in cui si accenderanno le telecamere di Apple – oltre a quelle di Netflix, che seguono tutto il campionato per la serie di successo Drive to Survive, ormai giunta alla sua quinta stagione – per le riprese di “Apex” il film con Brad Pitt che ha tra i produttori anche Lewis Hamilton. E se in pit-lane i box non sono 20 ma 21, con un intero garage dedicato a Sonny Hayes (il nome del protagonista del lungometraggio) e alla troupe per le riprese, la Formula 1 ha mostrato le prime immagini della livrea della APXGP, la scuderia immaginaria al centro della trama.

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: la livrea del team immaginario APXGP protagonista del film Apex | Foto: F1.com

NERO-ORO Niente di nuovo sul fronte del look per la scuderia hollywoodiana, che richiama anzi dei grandi classici del passato (ma in chiave moderna). La APXGP, motorizzata Mercedes AMG come si legge sul cofano motore – in comune con il team di Brackley anche gli sponsor Tommy Hilfiger e IWC – è totalmente nera, con delle trame che giocano sul passaggio dalla vernice lucida a quella opaca, e con inserti dorati su muso, pance, cofano e ala posteriore. Con i dovuti paragoni, si tratta di un accostamento cromatico che ricorda le Lotus degli anni ’80 e, più recentemente, la Haas del 2019. Il numero di gara è il 7, che fino al 2021 è appartenuto al campione del mondo 2007 Kimi Raikkonen, e che dal prossimo anno sarà di nuovo disponibile per i rookie.

IL FILM Per il resto c'è grande attesa intorno alle riprese del film, visto che per la prima volta una troupe cinematografica sarà ammessa nel paddock della Formula 1, ma anche ai box e in pista per girare delle scene di un’opera di finzione (come è invece più volte accaduto a Le Mans in passato). Il lungometraggio, che sarà un contenuto originale Apple TV, è diretto da Joseph Kosinski, celebre per aver girato il campione di incassi “Top Gun: Maverick”. Tra i produttori, oltre alla partecipazione di Hamilton, si annoverano anche Jerry Bruckheimer e Chad Oman, che hanno seguito la realizzazione di “Top Gun: Maverick” e della saga “Pirati dei Caraibi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/07/2023