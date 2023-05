Brad Pitt sarà in pista al GP Gran Bretagna per le riprese del suo nuovo film

Non ha ancora un titolo, ma il film prodotto da Apple Studios e che avrà come protagonista Brad Pitt si preannuncia come qualcosa di imperdibile per gli appassionati di F1. La trama racconta di un pilota, interpretato dalla star di Hollywood, che ritorna alle gare dopo il ritiro per gareggiare accanto a un debuttante. Il paddock era già stato messo a conoscenza del fatto che sarebbero state effettuate delle riprese durante i weekend di gara, ma esclusivamente quando non erano in corso sessioni in pista. Un'eccezione dovrebbe però avvenire al prossimo GP Gran Bretagna.

BRAD PITT IN PISTA Alcune riprese avverranno infatti a Silverstone con l'attore americano in pista assieme ai veri piloti. Il tutto dovrà avvenire ovviamente in sicurezza e senza creare distrazioni alla competizione, quindi sicuramente non vedremo Pitt girare mentre sono in corso le qualifiche o la gara. Gli verrà però messa a disposizione una vettura di F2 o F3 opportunamente adattata e munita di una telecamera 6k che effettuerà delle spettacolari riprese per il film. In quel fine settimana nei box della pista britannica ci sarà dunque un undicesimo team di F1, seppur solo per la finzione.

I CONSIGLI DI LEWIS Il regista del film è Joseph Kosinski, noto al grande pubblico soprattutto per un'altra pellicola adrenalitica come Top Gun. Nella produzione è coinvolto anche Lewis Hamilton, nel ruolo di consulente della produzione. Il britannico ha spiegato a riguardo: ''Non conosco assolutamente ogni singolo piano di tutte le cose che faremo nel paddock, sono più concentrato sull'assicurarmi che la sceneggiatura sia dove deve essere. Abbiamo un cast davvero eccezionale e diversificato. L'obiettivo di Joe è quello di renderci il più radicati possibile in questo sport. Il mio è assicurarmi che sia autentico e che tutti voi e i fan delle corse vediate la sua autenticità e diciate 'questo è credibile', offrendo una visione delle corse da una prospettiva diversa da quella che potreste vedere in TV. Sto passando molto tempo in questo momento ad aiutare Joe e il team a ottenere la sceneggiatura giusta, è un processo straordinario e mi sto davvero divertendo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/05/2023