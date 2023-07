Da Brad Pitt pilota all'inno cantato da Damian Lewis: sarà un GP Gran Bretagna molto hollywoodiano

Quello del GP Gran Bretagna sarà l'unico weekend dell'anno (almeno per ora) in cui i piloti saranno 21 e non 20. La new entry si chiama Sonny Hayes, nome che probabilmente non vi dirà nulla. Si tratta infatti del protagonista del nuovo film ambientato nel mondo della F1 e che vedrà nientemeno che Brad Pitt interpretare questo ruolo. La produzione utilizzerà il fine settimana di Silverstone per girare alcune scene e nella corsia box del circuito britannico è già comparsa la classica targa con foto e nome sopra al garage riservato a questo speciale pilota.

Brad Pitt has his own garage at Silverstone this weekend 👀



Filming for his new F1 movie 'Apex' will take place on-site for the first time at the British Grand Prix 🎬 pic.twitter.com/LMykt4PXeu — ESPN F1 (@ESPNF1) July 4, 2023

EFFETTO TOP GUN Alla produzione del film partecipa anche Lewis Hamilton e c'è già molta attesa per un prodotto che potrebbe avere enormi ricadute benefiche per la F1, persino maggiori di quelle derivanti dalla serie di Netflix ''Drive to Survive''. Zak Brown, CEO della McLaren, è entusiasta di questo progetto: ''Credo che sicuramente avrà un grande impatto. Penso che tutti volevamo essere un pilota dopo aver visto Top Gun e credo che questo film avrà lo stesso impatto sul pubblico, avendo in comune molti dei produttori. Si tratta di una produzione enorme e penso che entusiasmerà molti fan attuali, ma anche molte persone che non seguono lo sport lo vedranno e penseranno che sia incredibile. La tecnologia che useranno lo renderà un film di corse diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto in passato per quanto riguarda il realismo e sarà un altro colpo per la F1 in tutto il mondo e per le corse automobilistiche nel loro insieme''.

ILLUSTRE CANTANTE La presenza di attori al GP Gran Bretagna non si limiterà però al cast del film con Brad Pitt. Il consueto inno nazionale eseguito prima del via vedrà al microfono un altro volto noto del grande e piccolo schermo. Stiamo parlando di Damian Lewis, conosciuto dal pubblico per i suoi ruoli in serie tv come Homeland, Band of Brothers e Billions, nonché in film come ''C'era una volta a... Hollywood''. Quella di Lewis non è un'improvvisata: l'attore ha recentemente mosso i primi passi della sua carriera da cantnate, pubblicando un album di debutto dal titolo Mission Creep ed esibendosi dal vivo in alcune location di Londra nonché in alcuni festival. A proposito di questa occasione, Lewis ha dichiarato: ''Mai in un milione di anni avrei pensato che avrei cantato l'inno nazionale o suonato con la mia band al Gran Premio di Gran Bretagna. È così speciale, con un'atmosfera da festival unica e sono onorato di essere stato invitato''.

PROPRIETARIO VIP L'elenco di attori attesi a Silverstone con un ruolo da protagonista non finisce qui. Il GP Gran Bretagna potrebbe vedere la prima presenza a un gran premio di Ryan Reynolds da quando l'attore, protagonista di numerosi film di successi tra cui quelli della saga Deadpool, è entrato assieme a una cordata di investitori nella proprietà della scuderia Alpine.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/07/2023