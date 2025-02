McLaren MCL39: il team di Woking svela a sorpresa la macchina per il Mondiale F1 2025

Le prime immagini della McLaren MCL39, che inizia il campionato F1 2025 come macchina da battere dopo il titolo Costruttori 2024

La McLaren ha tolto i veli alla MCL39, la monoposto con cui punterà a difendere il titolo Costruttori nella stagione 2025 di Formula 1. La presentazione è avvenuta a Silverstone, dove Lando Norris e Oscar Piastri hanno portato in pista per la prima volta la nuova macchina, sfoggiando una livrea camouflage con rettangoli di colore nero alternati al tradizionale arancione papaya.

McLaren punta al bis mondiale

Dopo una stagione 2024 da incorniciare, culminata con la conquista del nono titolo Costruttori della sua storia, la scuderia di Woking è pronta a confermarsi ai vertici della F1. Il primo passo è stato il filming day di Silverstone, dove la MCL39 ha fatto il suo debutto ufficiale.

''Questa è una tappa fondamentale - ha dichiarato Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing - nel nostro percorso verso la lotta per il titolo 2025. Abbiamo fatto progressi rispetto alla MCL38 campione in carica, ma solo in Australia capiremo davvero dove siamo rispetto ai nostri rivali. La concorrenza sarà più agguerrita che mai, ma il nostro obiettivo resta quello di riportare entrambi i titoli a Woking''.

Il focus della McLaren per il 2025

Il team principal Andrea Stella ha sottolineato l'importanza della preparazione per affrontare una stagione che si preannuncia altamente competitiva: ''Abbiamo imparato molto dalle battaglie del 2024 e useremo questa esperienza per alzare ulteriormente l'asticella. La MCL39 è il frutto di un enorme lavoro di squadra e la collaborazione con Mercedes per la fornitura del motore continua a essere un valore aggiunto fondamentale''.

Anche i piloti sono pronti alla sfida. ''È emozionante - spiega Lando Norris - essere al volante della MCL39 per la prima volta. La livrea camouflage è una bella trovata, ma il vero spettacolo sarà la nostra presentazione ufficiale all'evento F1 75 Live del 18 febbraio. Abbiamo tanto lavoro da fare per difendere il titolo Costruttori e puntare a quello Piloti''.

Oscar Piastri, dal canto suo, si dice pronto a compiere un ulteriore step in avanti: ''Dopo due anni in F1, sento di avere ancora margini di crescita. Il 2024 è stato un anno straordinario e vogliamo mantenere lo slancio anche nel 2025. Vincere un gran premio mi ha dato il gusto del successo e voglio riprovarlo il più possibile''.

Il prossimo appuntamento: la presentazione ufficiale della livrea

Se è vero che la livrea camouflage sembra togliere un po' di fascino alla presentazione delle nuove macchine, il motivo è presto spiegato: i team devono rispettare l'impegno preso con la F1 di svelare le nuove colorazioni sul palco della O2 Arena di Londra il prossimo 18 febbraio (qui il calendario delle presentazioni delle monoposto F1 2025). Il look definitivo della MCL39 sarà dunque mostrato martedì prossimo durante l'evento-show F1 75 Live, dove verranno mostrati anche i brand partner che accompagneranno le scuderie nella nuova stagione. Poi, l'attenzione si sposterà sui test precampionato in Bahrain, in programma dal 26 al 28 febbraio, prima del debutto ufficiale nel GP d'Australia.

La McLaren si prepara a un 2025 di fuoco, con l'ambizione di consolidarsi come una delle forze dominanti della Formula 1. La sfida è lanciata, e la MCL39 è pronta a ruggire.

