É GIÁ UN SUCCESSO 250.000 ordini già piazzati nonostante i vetri “blindati” andati in frantumi alla presentazione, un design controverso e decine di meme sui social: il pick-up elettrico Tesla Cybertruck è l'auto del momento. Complice qualche colpo di teatro del solito Elon Musk, capace di far parlare di sé e delle sue imprese come un consumato uomo di spettacolo. Per esempio la gara di tiro alla fune tra il Cybertruck, appunto, e un Ford F-150: icona indiscussa dei veicoli a stelle e strisce.

FORD VS TESLA Nel copione scritto da Tesla il Colosso di Detroit ha rimediato una figuraccia, ma l'impressione è che non gli sia mai stata data l'opportunità di entrare in partita. Nemmeno la convocazione, per capirci. E quando si tratta di mettersi in gioco, si sa, Ford non si tira mai indietro. Che si tratti di sfidare Ferrari a Le Mans o combattere con Tesla al tiro alla fune, l’Ovale blu gonfia il petto e si prepara alla battaglia, in cerca di rivincita. Conosci il tuo nemico, insegnava Sun Tsu, e qui cominciano i problemi. Già, perché del Cybertruck usato nella sfida non si sa nulla. Ne esistono tre diversi modelli: Single Motor a trazione posteriore, Dual Motor AWD e Trimotor sempre 4x4.

I NUMERI Possiamo immaginare che Tesla sceglierà per la sfida la versione Trimotor, il top, che dichiara 210 km/h di velocità, uno 0-100 in soli 2,9 secondi e una capacità di traino di 6.350 kg. La coppia massima, utile nel tiro alla fune, non è dichiarata, ma se pensiamo che la stradale Tesla Model S, con due motori, supera i 1.100 Nm, dal Cybertruck a tre motori ci aspettiamo valori record. Ma non basta. Baricentro basso, sospensioni a controllo elettronico e il sistema di gestione della coppia ruota per ruota dovrebbero dare al Cybertruck un vantaggio decisivo in termini di trazione.

FORD ALL'ATTACCO Al confronto, il Ford F-150 V6 turboDiesel 3 litri da 250 CV e 600 Nm di coppia massima – il più adatto al rimorchio, tra quelli in gamma – appare il classico Davide che sfida Golia. La capacità di traino segna 5.216 kg – oltre una tonnellata in meno – con buona pace della trasmissione automatica 10 rapporti e di una trazione integrale leggendaria. L'esito della rivincita è già scritto? Non è detto. Non è ancora di serie, ma Ford potrebbe tirare fuori dal garage la variante full-electric dell’F-150, che abbiamo già visto in azione al traino di ben 10 vagoni ferroviari dal peso di 560 tonnellate...Sarebbe un vero colpo di scena.