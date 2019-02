Autore:

Emanuele Colombo

QUANDO ARRIVA Arriverà nei negozi l'otto marzo, proprio il giorno della festa della donna: solo coincidenze? Fate voi. Certo è che il nuovo Samsung Galaxy S 10, che per il prossimo anno sarà lo smartphone di punta nella gamma consumer (lasciando ai Note il ruolo business) del marchio coreano, è un modello molto atteso. Non fosse altro perché è il decimo telefonino della serie lanciato in nove anni. Un anniversario importante.

SI FA IN TRE Viste la ricorrenza e la tradizione di eccellenza del marchio, che al netto di qualche incidente di percorso ha sempre proposto device dalle elevatissime caratteristiche tecniche, dal Galaxy S 10 ci si aspettano grandi cose. Anzi, dai Galaxy S 10, visto che i modelli con questo nome saranno tre...

IL SAMSUNG S10 Il Samsung Galaxy S10 standard ha uno schermo ultra-panoramico curvo da 6,1 pollici, con tecnologia Super Amoled e lettore di impronte digitali integrato nel display. Tre gli obiettivi del gruppo fotocamera posteriore, che può contare su un grandangolo da 16 Mpixel, uno zoom da 12 Mpixel e un obiettivo intermedio di pari risoluzione con tecnologia Dual-pixel: per una messa a fuoco più veloce e precisa. La fotocamera frontale, quella per i selfie, ha invece un sensore da 10 Mpixel.

LA SCHEDA TECNICA Il cervello del nuovo Samsung S10 è il processore octa-core Exynos 9820 con Neural Processing Unit (NPU) e un modem LTE da 2 Gbps di velocità. Due i tagli di memoria previsti: 6 GB di RAM nello smartphone con 128 GB di archivio oppure 8 GB di RAM nella versione da 512 GB. Ferma restando la possibilità di espansione tramite schedine MicroSD. La batteria è da 3.400 mAh e prevede la funzione reverse charging per ricaricare altri dispositivi. Prezzi da 929 a 1.179 euro secondo le versioni.

TOP DI GAMMA Samsung Galaxy S10+ alza l'asticella con uno schermo più grande (6,4 pollici) e una doppia fotocamera frontale: con un obiettivo dual-pixel da 10 Mpixel e uno grandangolare da 8 Mpixel. Maggiorata la batteria, che in questo caso è da 4.100 mAh per far fronte all'aumentata sete di energia del display. Ai tagli di memoria già visti sullo S10 standard, il Plus aggiunge una versione con 12 GB di RAM e 1 TB di archivio, con prezzi che quindi vanno da 1.029 euro per il taglio da 128 MB a 1.279 euro per il 512 GB, per arrivare a 1.639 euro nel caso del top di gamma.

IL SAMSUNG S10 LOW COST Alla base del listino si piazza un modello leggermente meno costoso, il Samsung Galaxy S10e per cui ci si attende un prezzo di 779 euro. A quali rinunce costringerà? Non sul processore, che sfrutta il medesimo chip octa-core con 6 GB di memoria RAM e 128 di archivio. Il comparto fotografico vede però una fotocamera posteriore solo doppia, con sensori da 16 e 12 Mpixel, e un obiettivo singolo per i selfie a 10 Mpixel. Lo schermo, da 5,8 pollici, ha poi una risoluzione leggermente inferiore ed è piatto invece che curvo. Più piccola anche la capacità della batteria: qui da 3.100 mAh.

Tornate a trovarci: aggiorneremo presto questo articolo con le prime impressioni dopo il test dal vivo dei nuovi smartphone Samsung.