Autore:

Luca Cereda

FIOCCO ROSA Si chiama Venue e sarà la Hyundai a ruote alte più abbordabile. Pronta al debutto il prossimo 17 aprile al Salone di New York, la piccola crossover coreana andrà a posizionarsi al di sotto della Kona, differenziandosi in più punti. A partire – come pare secondo le prime indiscrezioni – dal pianale per finire con lo stile, meno estroso.

LILLIPUZIANA In realtà su questo nuovo modello – al momento – si sa pochissimo. La Hyundai Venue sarà ultracompatta nelle dimensioni (segmento A) e, come certificato dalla sigla che la Casa spende per definirla (CUV), proposta unicamente a due ruote motrici.

IN SOSPESO Insolita anche la scelta della Grande Mela come palcoscenico per un modello così piccolo: evidentemente Hyundai, che commercializza negli USA anche la Kona, vede un potenziale per i suoi modelli più urbani. Nulla, però, è sinora trapelato riguardo a specifiche tecniche, motori e dimensioni. C'è di buono che l'attesa è destinata a durare poco.