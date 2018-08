Autore:

Marco Congiu

TEST IN CORSO Dici Mercedes GLS e pensi al SUV di riferimento di Stoccarda. I nostri sempre attenti fotografi hanno immortalato una versione camuffata della nuova generazione in fase di test nel rovente caldo della Death Valley, tornando con del materiale di tutto rispetto.

INTERNI Con rivali del calibro della Range Rover e dell'attesissima BMW X7, la Mercedes GLS è chiamata a qualcosa di straordinario. E pare proprio che i tecnici tedeschi stiano lavorando in questa direzione. Sotto la pelle troviamo la nuova piattaforma MHA, capace di far risparmiare non poco peso ad uno sport utility che si avvicina pericolosamente alle 2 tonnellate e che porterà al debutto versioni ibride e full electric dell'auto.

QUELLO CHE SAPPIAMO Sotto il cofano al momento dovremmo trovare i nuovi motori a sei cilindri in linea, vanto di Mercedes, mentre per le versioni firmate AMG il cuore pulsante dell'auto sarà il noto V8 bi-turbo dal oltre 500 CV.