911 O 928? Prendi una Porsche 911 Turbo S 2020. Ora una 928, e uniscile. Questo è quello che ha realizzato Spdesignsest, creatore di auto... digitali. Vediamo il suo rendering.

LO HA RIFATTO Non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta. Ci eravamo infatti già misurati con una creazione su base Porsche dell'artista web: in quella circostanza si trattava di un'ibrida tra la 911 Turbo e la 959. In questo caso il mix è più spregiudicato, però. Perché? Il motivo è semplice: siamo di fronte a due auto molto distanti tra loro, non solo per linea, ma anche per i contenuti. La 928 infatti montava un motore V8 anteriore, a differenza del boxer 6 cilindri della 911.

IL CONCEPT Guardando il rendering frontalmente, l'auto sembra a tutti gli effetti una 911. Ma spostandosi di fianco tutto cambia: l'anteriore è piuttosto lungo e non si vede nessuna presa d'aria posteriore. Per esclusione il concept Porsche è col motore anteriore della 928, quindi, e la forma dalla vista laterale ricorda in tutto e per tutto la coupé. Abile mix. Passando al posteriore la situazione cambia di nuovo: quasi una 911, certamente poco o nulla della 928, anche se i gruppi ottici e la mancanza di prese d'aria non la rendono una fedele copia della Turbo S 2020.

LA 928 La storia della Porsche 928 inizia nel 1977 e dura fino al 1995 in una lunga serie di versioni e aggiornamenti. Un'auto che ha segnato un netto taglio con la precedente 911: sulla 928 il motore diventa V8, raffreddato ad acqua e anteriore, mentre trazione e cambio rimangono posteriori (filosofia denominata Transaxle). Cilindrata dai 4,5 litri della prima versione ai 5,4 dell'ultima, con potenze da 240 a 350 CV. Il rendering di Spdesignsest, insomma, è un bel mix: modernità e passato, nonché scelte tecniche completamente differenti, si uniscono in una vettura piacevole, dando al progetto 928 l'inossidabile successo della serie 911.