PASSIONI COSTOSE Si sa, le auto sono una passione per le tasche di pochi, soprattutto se si parla di marchi blasonati. Anche quando le auto c'entrano solo indirettamente. È il caso della macchina per espresso che replica il motore di una Porsche 993. Si chiama Espresso Veloce RS Black Edition ed è una macchinetta del caffè decisamente speciale realizzata da Superveloce.co, azienda che ha sede a Johannesburg, in Sudafrica. È una replica dell'ultimo motore raffreddato ad aria montato su una Porsche 911.

MATERIALI DA SUPERCAR La Espresso Veloce RS Black Edition è realizzata con materiali che ricordano più la supercar vera, che non una macchinetta del caffè: titanio, carbonio, alluminio... E anche quanto a dimensioni non si scherza: 380 mm di lunghezza, 420 mm di larghezza e 340 mm di altezza, per un peso di 21,5 kg. Il logo Porsche sulla macchina è oscurato, probabilmente per evitare che la Casa madre vada a bussare alle porte dei creatori.

DA COLLEZIONE Le macchine da caffè Super Veloce replica di motori sono tante e questa non è che l'ultima creazione. Sarà realizzata in una tiratura limitata di 993 pezzi, ad un prezzo di... 10.200 euro (è la più economica). Insomma, un caffè da record.