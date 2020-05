LA WORLD PREMIERE IN VIDEO Dopo il turbinio di emozioni suscitato dalla Porsche 911 Turbo S, alla famiglia delle cavalline di Stoccarda sta per aggiungersi la nuova Porsche 911 Targa 2020. Causa emergenza Covid, la world premiere sarà in live streaming, con un video sul canale YouTube della fanzine della Casa, ossia 9:11 Magazine. Ed ecco qua sotto il video teaser dell'evento.

UNA LUNGA LISTA DI EVENTI ANNULLATI La diretta video è prevista per lunedì 18 maggio alle 9:11. Il debutto online prende il posto dei piani originari, che prevedevano la presentazione al salone dell'auto di Pechino del 2020, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 21 e il 30 aprile, o - in seconda battuta - al Porsche Tennis Grand Prix, ma anche questo evento è stato cancellato per colpa della pandemia. Terza opzione sarebbe stata il Museo Porsche, ma la chiusura temporanea anche di questa location ha costretto a una soluzione di ripiego: quella dell'evento digitale.

LE CARATTERISTICHE PRESUNTE In attesa di informazioni ufficiali, si dice che la nuova Targa verrà proposta sia in versione a trazione posteriore sia con trazione integrale. Sotto al cofano (posteriore) il boxer biturbo da 3,0 litri di cilindrata erogherebbe 385 CV nella 911 Targa standard e qualcosa come 450 CV nella Targa S, con uno sprint nello 0-100 km/h stimato inferiore ai 4 secondi. Nella gamma dovrebbe poi fare la sua comparsa anche la 911 Targa GTS, la cui potenza potrebbe aggirarsi sui 480 CV. Rimanete collegati per tutti gli aggiornamenti.