Il video della Hyundai Ioniq 5 a guida autonoma che prende la... patente

Le auto a guida autonoma sono state oggetto di intensi dibattiti negli ultimi mesi a causa di eventi che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza. Tuttavia, Hyundai ha deciso di dimostrare il proprio impegno verso questa tecnologia mettendo alla prova uno dei suoi veicoli autonomi, un prototipo di Ioniq 5 versione robotaxi, attraverso un esame di guida tradizionale. Il risultato è stato piuttosto sorprendente e, come potete vedere dal video qui sotto, ha stupito anche gli esaminatori più esperti. Insomma, che il futuro della guida autonoma sia ormai davvero alle porte? Calma, calma...

ESAME SUPERATO Nelle strade di Las Vegas, l'esaminatrice Kandice Jones, ha effettuato una valutazione scrupolosa dell'Ioniq 5, osservando da vicino velocità, cambi di corsia, manovre e altri aspetti tipici del comportamento che dovrebbero appartenere a un conducente umano. Nonostante le iniziali incertezze della signora Jones, con un quarto di secolo di esperienza alle spalle, il veicolo ha superato brillantemente il test, ricevendo una patente di guida. ''È stato sorprendente, un punteggio perfetto. Sono rimasta impressionata'', ha ammesso la signora Jones. Questo successo è arrivato in un momento in cui molte aziende del settore, tra cui Waymo e Cruise, hanno affrontato ostacoli significativi. Questo episodio è anche un'importante operazione di marketing che permette a Hyundai di comunicare in modo decisamente efficace il proprio progresso in materia.

VEDI ANCHE

Hyundai Ioniq 5: ecco la patente per la...macchina!

ANCORA LONTANI La questione sulla guida autonoma è tutt'altro che risolta e i recenti episodi negativi hanno sollevato interrogativi sulle capacità di questi veicoli di circolare in sicurezza sulle strade pubbliche, con sempre più voci che chiedono normative più rigide e test di sicurezza più stringenti. Un rapporto dell'American Automobile Association ha rivelato che il 73% degli americani non si fida delle auto a guida autonoma, un dato che sottolinea la necessità di garantire standard di sicurezza elevati. Inoltre, affinché un'automobile a guida autonoma sia effettivamente in grado di muoversi nella massima sicurezza, è necessario che sia sviluppata una rete d'infrstruttura con cui essa possa dialogare. Sembra insomma chiaro che il futuro - almeno il futuro prossimo - è ancora saldamente nelle mani (e nei piedi) degli automobilisti in carne ed ossa.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/04/2024