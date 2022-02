Test Barcellona 2022, le migliori foto dal Circuito della Catalunya

TUTTE LE FOTO I test di Barcellona sono iniziati! La curiosità di tutti è rivolta alle prestazioni, sì, ma anche alle soluzioni tecniche portate in pista dai team sulle nuovissime auto. Abbiamo raccolto (e continueremo a raccogliere) in questo contenitore le migliori foto dal Circuito de Catalunya-Barcellona, team per team. Tornate a visitarci giorno per giorno, ora per ora, per vedere le migliori foto di questi F1 Testing 2022.

Le migliori foto dai test di Barcellona, team per team

F1 Test Barcellona 2022, Max Verstappen (Red Bull)

F1 Test Barcellona 2022, George Russell (Mercedes)

F1 Test Barcellona 2022, George Russell (Mercedes)

F1 Test Barcellona 2022, Charles Leclerc (Ferrari)

F1 Test Barcellona 2022, Charles Leclerc (Ferrari)

F1 Test Barcellona 2022, Charles Leclerc (Ferrari)

F1 Test Barcellona 2022, Charles Leclerc (Ferrari)

F1 Test Barcellona 2022, Lando Norris (McLaren)

F1 Test Barcellona 2022, Fernando Alonso (Alpine)

F1 Test Barcellona 2022, Fernando Alonso (Alpine)

F1 Test Barcellona 2022, Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

F1 Test Barcellona 2022, Sebastian Vettel (Aston Martin)

F1 Test Barcellona 2022, Sebastian Vettel (Aston Martin)

F1 Test Barcellona 2022, Nicholas Latifi (Williams)

F1 2022, test Barcellona: Robert Kubica (Alfa Romeo)

F1 Test Barcellona 2022, Mick Schumacher (Haas)

F1 Test Barcellona 2022, Mick Schumacher (Haas)

Pubblicato da Luca Manacorda, Simone Valtieri, 23/02/2022