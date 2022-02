F1 Test Barcellona 2022, Day-3: l'analisi dei nostri inviati in diretta Instagram

Tanta carne al fuoco - letteralmente, visti i principi d'incendio che hanno coinvolto (per fortuna senza conseguenze) l'Alpine di Alonso e l'Aston Martin di Vettel - nel terzo e ultimo giorno di prove invernali a Barcellona. Il precampionato entra davvero nel vivo ed è la Mercedes a prendersi i titoli dopo due giorni di sapiente nascondino: Lewis Hamilton e George Russell chiudono infatti i test catalani con i due migliori tempi assoluti, segnati però con le gomme C5, le più morbide del lotto Pirelli, seguite dai due piloti Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen (rispettivamente con gomma C4 e C3). E le Ferrari? La giornata si chiude al sesto e settimo posto, con Leclerc autore di 44 giri in mattinata e Sainz impegnato in una lunghissima maratona di 92 giri (solo Albon ha girato di più). Di questo e tanto altro ancora ci parlano i nostri due inviati al Circuit de Catalunya di Barcellona, nel loro commento alla giornata sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/02/2022